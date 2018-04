26. April 2018, 10:54 Uhr Datenskandal Es ist Zeit für digitalen Umweltschutz

So wie einst sorglos Gift in Flüsse gekippt und Treibhausgas in die Luft geblasen wurde, geht die Welt heute mit Daten um. Vier Lösungsvorschläge, die den Raubbau beenden könnten.

Von Adrian Lobe

Die International Data Corporation (IDC) prognostiziert, dass das Datenvolumen bis 2025 infolge des Internets der Dinge auf 163 Zettabyte anschwellen wird. Eine Person wird durchschnittlich 4800 Mal am Tag mit vernetzten Geräten interagieren. Die ad nauseam wiederholte Analogie, Daten seien das neue Öl, die schon immer schief war, weil Daten keine endliche, sondern eine erneuerbare Ressource sind und sich durch Gebrauch nicht verbrauchen, hat durch den Facebook-Datenskandal einen faden Beigeschmack bekommen. Die Weitergabe von zig Millionen Facebook-Profilen an die Analysefirma Cambridge Analytica - wie auch schon zuvor der Yahoo-Hack - offenbart einen Strukturdefekt der Big-Data-Ökonomie: Je mehr Daten im Umlauf sind, desto verwundbarer wird das gesamte Ökosystem.

Egal, ob bei Smartphones oder intelligenten Stromzählern, Nutzer hinterlassen einen riesigen digitalen Fußabdruck, der in irgendwelchen Risikopools oder Datentümpeln namens Serverfarmen landet, wo sie von Algorithmen ausgewertet und möglicherweise gegen sie verwendet werden. Die Implikationen dieser Datenemissionen sind noch gar nicht absehbar. So wie im Industriezeitalter Abfälle von Produktionsanlagen rücksichtslos in Bäche und Flüsse abgeleitet und Treibhausgase in die Atmosphäre geblasen wurden, werden heute Daten in die Umwelt emittiert, ohne dass man sich über die Langzeitfolgen Gedanken macht.

Die Datengurus sind von der Idee beseelt, in den Datenmengen etwas über das Funktionieren der Gesellschaft (Konjunktur, Krankheiten, Kriminalität) zu erfahren. Das heißt, um noch genauere Analysen zu bekommen, benötigt man noch mehr Daten. Ein Teufelskreis. Die Datenexplosion könnte dazu führen, dass die Modelle unscharf werden und soziale Probleme im Datendunst gar nicht mehr erkannt werden, weil sie vorab als Datenproblem definiert wurden. Die Gesellschaft droht im eigenen Datenmüll zu ersticken. Wäre es nicht klug, im Geiste des Club of Rome über die Grenzen des (Daten-)Wachstums nachzudenken?

Datensparsamkeit ist nicht nur wirklichkeitsfern, sondern auch innovationshemmend

In dem 1972 veröffentlichten Bericht sagten Wirtschaftsexperten um Dennis Meadows, dass das auf Umweltzerstörung und Rohstoffverbrauch gründende Wachstumsmodell westlicher Industrienationen nicht ewig so weitergehen könne. Heute betreiben Tech-Konzerne einen Raubbau an der Ressource persönlicher Daten, von dem klar ist, dass er nicht nachhaltig ist. Bräuchte es so etwas wie kontingentierte Schürfrechte, wo nur bestimmte Dinge verdatet und analoge Reservate (etwa in der Biometrie) ausgewiesen werden? Eine Obergrenze für Daten?

Der Grundsatz der Datensparsamkeit oder Datenminimierung, wie er in der EU-Datenschutz-Grundverordnung verankert ist, weist in die richtige Richtung. Im Bundesdatenschutzgesetz, dessen Neufassung 2009 in Kraft getreten ist, heißt es in § 3a: "Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten und die Auswahl und Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen sind an dem Ziel auszurichten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen."

Das Problem ist, dass dieser Grundsatz mit dem Ziel der Technologiekonzerne, möglichst viele Daten zu sammeln und aus den Datenmengen Erkenntnisse zu gewinnen, in Konflikt steht. Der Rechtsanwalt Niko Härting brachte das Dilemma in einem Blog auf den Punkt: "Wenn immer größere Datenmengen in intelligenten Netzen Wege zu neuen Erkenntnissen, zu Innovation und Fortschritt eröffnen, werden die Prinzipien der Datensparsamkeit und Datenvermeidung nicht nur wirklichkeitsfern, sondern innovationshemmend und kommunikationsfeindlich." Datenminimierung bedeute zugleich "Kommunikations- und Informationsminimierung". Das sei "sozialschädlich". Allein, ist es nicht auch sozialschädlich, wenn unter dem Vorwand der Systemoptimierung ein perpetuiertes Profiling von Bürgern betrieben wird und jede Informationsabfrage (etwa Google-Suchen) unter dem Vorverhalt einer strafprozessualen Auswertung steht?

Das Problem ist, dass Tech-Konzerne ähnlich wie die Öl-Multis den Datenextraktivismus ohne Rücksicht auf die Umwelt fortsetzen und Datenschutz (der ja keine Daten, sondern die dahinterstehenden Personen schützen soll) wie eine Barriere wirkt, die den freien Fluss der Informationen behindert. Der rechtskonservative Verfassungsjurist Richard Posner, ein "Chicago Boy" und Bekannter Milton Friedmans, postulierte in seiner 1977 publizierten "Ökonomischen Theorie der Privatsphäre", dass man schon aus ökonomischen Gründen kein Recht haben sollte, "materielle Fakten über sich selbst zu verbergen". Alles müsste transparent und offen sein, um den freien Fluss der Waren und Dienstleistungen zu gewähren.