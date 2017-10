15. Oktober 2017, 19:25 Uhr Buchmesse-Abschluss Die Rechten stilisieren sich nach dem Buchmesse-Eklat zu Opfern









Eine Lesung des kleinen neurechten Antaios-Verlags ist fast zur Saalschlacht eskaliert. Doch diese Art der Gegenwehr bestärkt die Rechten nur in ihrem Selbstbild.

Von Alex Rühle , Frankfurt am Main

Eigentlich hätte hier ein kleiner Abschiedsbericht stehen können. Ein bisschen was Resümierendes über das strahlende Herbstwochenende und die Cosplayer, die zu Tausenden ihre fiktionalen Lieblingsfiguren verkörpern und die Messe zu ihrer eigenen Faschingsparty machen. Über Verlagsgeraune (die Lage ist schlümm) und Übernahmegerüchte (noch vül schlümmer). Und unbedingt natürlich über die Franzosen.

Diese haben als Abgesandte des Gastlands einen souveränen Auftritt hingelegt. Sie kamen mit einer beeindruckenden Phalanx an Autoren - Leute, lest Annie Ernaux und Catherine Millet, Gaël Faye und Christian Boltanski! Sie hatten den charmantesten Ehrengastpavillon seit Langem, mit lichter, transparenter Holzarchitektur und einem Lesecafé, das permanent rappelvoll war. Und am Main ankerte als wohl schönster Lesungsort ein alter Kahn, den der fabelhafte Autor und Berufsreisende Olivier Rodin vom Elsass hergeschippert hatte.

Dass dieser Text eine etwas andere Wendung nehmen würde, wurde dann am Samstagnachmittag am Ende der Halle 4 langsam klar. Da hielt ein junger Mann einen Selbsthilfe-Optimierungsvortrag vor leeren Reihen, die sich dann aber immer mehr auffüllten, obwohl er nur Plattitüden über den rasant gewandelten Arbeitsmarkt und die Liebe zum Job aneinanderreihte. Etwas ganz anderes braute sich da zusammen.

Zwei Lesungen konnten stattfinden, die dritte nicht mehr. Ein Erfolg?

Denn im Anschluss an das Marketinggequatsche hatte der Antaios-Verlag die Bühne für drei Lesungen gebucht. Zwei konnten stattfinden, die dritte nicht mehr, und vielleicht schreiben diejenigen, die diese letzte Veranstaltung verhindert haben, sich das jetzt auf ihre Fahnen. Dann haben sie aber irgendetwas nicht verstanden. Sicher ist nämlich, dass die Veranstaltung in Sachen Aufmerksamkeitsökonomie durch diesen Eklat ein voller Erfolg für Antaios war - schließlich steht auch in der SZ jetzt schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage der Name des ja eigentlich recht kleinen neurechten Verlags.

Der gehört dem Ehepaar Götz Kubitschek und Ellen Kositza, das nebenbei noch einen gut laufenden Journalistenbewirtungsbauernhof im sachsen-anhaltinischen Schnellroda betreibt. Die Veranstaltung war aber auch in Sachen Selbstbildbestätigung ein voller Erfolg: Björn Höcke, Martin Lichtmesz, Götz Kubitschek, Caroline Sommerfeld, Martin Sellner, da saß die Crème de la Crème des neudeutschen Opferkultes. Und dann kamen die anderen und machten sie - zu Opfern.

Aber von vorne. Es waren noch keine fünf Minuten vergangen, da zeigte Martin Lichtmesz gleich mal die rhetorische Grundstrategie der als Buchvorstellung angekündigten Veranstaltung. Ersten Zwischenrufern dankte er ruhig lächelnd für die "bolschewistischen Wortmeldungen, die zeigen, wie wichtig diese Veranstaltung ist. Wir mögen uns vielleicht nicht, aber wir müssen lernen, miteinander zu leben."

Mit diesem und ähnlichen Moderationssätzen gerierte er sich als Schiedsrichter eines Streits, den er mit seinen Positionen und Texten permanent selbst anheizt. Auf der Bühne wirkt dieser Trick nach den ersten Störaktionen aber anscheinend auf viele so souverän, dass eine Frau im Publikum kopfschüttelnd sagt, man sehe ja, die dürften einfach nie ihre Meinung sagen.

Provokation, Reaktion, Opferrolle rückwärts

Genau dieselbe Strategie wenden Sommerfeld und Lichtmesz in ihrem Buch "Mit Linken leben" an, der im Ton eines objektiv moderierenden Ratgebers für den Umgang mit dem angeblich verbohrten "Mainstream" daherkommt. "Mit Linken leben" ist schon im Titel als Antwort auf "Mit Rechten reden", das wohl meistdiskutierte Buch der diesjährigen Messe, konzipiert. Darin arbeiten der Historiker Per Leo, der Philosoph Daniel-Pascal Zorn und der Historiker Max Steinbeis heraus, dass die neuen Rechten mit uns allen ein lang geübtes Sprachspiel spielen, indem sie jedesmal so lange provozieren, bis man verbal zurückschlägt.

In dem Moment können sie sich hinstellen und sagen: Seht ihr, wir werden die ganze Zeit diffamiert. Dann von vorne: Provokation, Reaktion, Opferrolle rückwärts - kurzum: Man muss aufpassen, dass man durch plumpen Protest ihre Performance nicht befeuert und vergrößert. Die Veranstaltung war ein derart beeindruckender Beleg für die Richtigkeit dieser These, dass man meinen könnte, Leo, Steinbeis und Zorn hätten sich das anschwellende Spektakel als performativen Beleg ihrer Buchthesen ausgedacht.