1. Februar 2018, 18:48 Uhr Digitale Überwachung in China Absolute Kontrolle

Im Jahr 2020 soll es mehr als 600 Millionen Überwachungskameras geben in China: Sie analysieren Menschenmassen, erkennen einzelne Gesichter, ordnen ihnen Namen zu, das Geschlecht, die Ausweisnummer.









Chinas KP erfüllt sich den Traum aller autoritären Herrscher: die totale Überwachung des Volkes. Von den Gesichtszügen bis zum Überqueren der Straße wird bereits alles überprüft. Und das ist erst der Anfang.

Von Kai Strittmatter

Ein Staat erfindet sich neu, und er tut das unter anderem hier, mitten in diesem Pekinger Büroturm, in diesem nüchternen Raum. Bildschirme, viele Bildschirme, darauf Gesichter, unsere Gesichter, Gesichter von der Straße, Gesichter vom Flur, dazu Namen, Geschlecht, Ausweisnummern. Aufgeschnappt von den Kameras von Megvii Face++, hier gerade das heißeste Start-up einer heißen Branche, die angibt, die Welt verändern zu wollen und dabei wahrscheinlich nicht zu viel verspricht. Künstliche Intelligenz, KI. In dem Raum ein junger Mann namens Xie ...