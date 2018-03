2. März 2018, 11:06 Uhr Urteil in Ingolstadt Neun Jahre Haft für Mordversuch mit Rattengift

Ein 53 Jahre alter Mann ist zu neun Jahren Gefängnis wegen zweifachen versuchten Mordes verurteilt worden. Er hatte versucht, seine Eltern mit Rattengift zu töten.

Der Landwirt bestritt die Tat vor dem Landgericht Ingolstadt und verdächtigte seine Schwester, für den Anschlag verantwortlich zu sein.

Vor Gericht wurde klar, dass die Familienmitglieder sich schon länger nicht mehr viel zu sagen haben.

Von Hans Holzhaider

Ein 53-jähriger Landwirt aus Oberbayern hat versucht, seine Eltern mithilfe von Rattengift zu töten. Dafür ist er am Freitagmorgen vom Landgericht Ingolstadt wegen zweifachen versuchten Mordes zu neuneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Nach Überzeugung der Richter hatte sich der Bauer das Rattengift in China bestellt und es dann Ende 2016 den Eltern in die Lebensmittel gemischt.

Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Eheleute Heidrun und Friedrich P. aus Wettstetten (Landkreis Eichstätt) dem Tod nur sehr knapp entgangen sind.

Am 13. Dezember 2016 suchte Friedrich P., damals 79 Jahre alt, seinen Hausarzt auf. Er blutete aus der Nase. "Ich habe tamponiert", berichtet Dr. B., "aber die Blutung war zu stark. Ich konnte sie nicht stoppen." Der Arzt war alarmiert. Er ließ den Patienten sofort mit dem Rettungswagen in die Universitätsklinik Regensburg bringen. Dort stellten die Ärzte fest, dass Friedrich P.'s Blut praktisch keine Gerinnungsfähigkeit mehr hatte. "Ich wurde vom Labor angerufen", sagt der Hausarzt, "und dann habe ich kombiniert: Die Ehefrau war am Tag zuvor bei uns gewesen. Sie hatte Blut im Urin. Auch bei ihr war der Gerinnungswert deutlich verringert. Ich dachte: Uups? Eine Intoxikation?"

Dr. B. schickte auch Heidrun P. ins Klinikum nach Regensburg. "Das ist vom Hausarzt exzellent gehandhabt worden", sagt Oberarzt Stephan S. "Die Patienten waren beide in einer lebensbedrohlichen Situation. Es hätte jederzeit zu einer tödlichen inneren Blutung kommen können." In einem Speziallabor in Bremen wurde in den Blutproben von Heidrun und Friedrich P. der Wirkstoff Brodifacoum nachgewiesen.

Brodifacoum ist ein chemisches Derivat des Pflanzenstoffes Kumarin. Es wurde in den Siebzigerjahren zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen entwickelt. Ratten, die das Gift fressen, verenden innerhalb weniger Tage an inneren Blutungen. "Für diese Substanz gibt es keine natürliche Kontaminationsquelle", sagt die Laborärztin Gabriela Z. Und dass jemand das Rattengift versehentlich zu sich nimmt, ist nahezu ausgeschlossen. Alle in Europa vertriebenen Produkte müssen mit einer extrem bitteren Chemikalie versetzt werden, die sie für Menschen ungenießbar macht. Und dass Friedrich und Heidrun P. sich selbst das Leben nehmen wollten, halten alle, die sie kennen, für gänzlich ausgeschlossen.

Wie also war das Rattengift in das Blut von Heidrun und Friedrich P. gelangt? Die Familie P., Landwirte seit Generationen, genießt einiges Ansehen in der 5000-Einwohner-Gemeinde Wettstetten. Heidrun P. war jahrzehntelang in der Kommunalpolitik und im Bauernverband aktiv. Ihren Hof haben sie schon vor Jahren an ihren Sohn Friedrich, 53, übergeben. Der Junior, Vater von vier Kindern und 2015 nach fast zwanzigjähriger Ehe geschieden, wohnte allein oder mit wechselnden Partnerinnen in einem Haus, das ihm von einer Tante überschrieben wurde. Die Eltern wohnen im Haus daneben. Tochter Adele G., drei Jahre älter als Friedrich, lebt mit ihrer Familie ebenfalls in Wettstetten.

Zunächst wird nichts Verdächtiges gefunden

Als die Nachricht kommt, dass die Eltern offensichtlich Rattengift zu sich genommen haben, herrscht zunächst Ratlosigkeit. "Wir haben uns in der Familie unterhalten", sagt Adele G.'s Sohn Andreas. "Ich hab' dann bei der Polizei angerufen. Ich bin Sanitäter. Ich sagte: ,Da müssen wir was unternehmen'."

Die Polizei durchsucht das landwirtschaftliche Anwesen und die beiden Wohnhäuser des alten Ehepaars P. und von Sohn Friedrich. Proben aus der Wasseraufbereitungsanlage werden genommen, mehr als hundert Lebensmittel aus dem Haushalt der Eheleute werden zur Untersuchung ins Landeskriminalamt (LKA) nach München geschickt. Man findet nichts Verdächtiges. Aber dann werten die IT-Spezialisten des LKA den Computer von Friedrich P. junior aus. "Es gab eine gewaltige Anzahl von Treffern zum Thema Rattengift", sagt der Kriminalhauptkommissar Jörg W. Mehr als 15 000 Treffer gab es zum Suchwort "Brodifacoum".

Friedrich P. hatte sich über die tödliche Dosis für Ratten, Kaninchen, Katzen und Hunde informiert. Er hatte Seiten zum Thema "Strychninvergiftung" und "Schwermetallvergiftung" aufgerufen. Und er hatte über eine Online-Plattform zwei Bestellungen bei chinesischen Herstellern aufgegeben: einmal flüssiges Brodifacoum in einer fünfprozentigen Glykollösung und einmal 100 Gramm pures Brodifacoum in Form eines weißen Pulvers. Geruchlos, geschmacklos, und schon in einer Menge von einigen Milligramm potenziell tödlich für den Menschen.

Die Bestellungen wurden am 20. Oktober und am 16. November 2016 anstandslos ausgeliefert, die zweite also knapp vier Wochen, ehe bei den Eltern die ersten Vergiftungserscheinungen auftraten.

Am 24. Februar 2017 läutet die Kriminalpolizei bei Friedrich P. "Er hat den Haftbefehl sorgfältig durchgelesen; es war keine Reaktion festzustellen", sagt der Kriminalbeamte Johannes B. "Die Bestellung von Brodifacoum hat er eingeräumt; er habe es an einen anderen weiterverkauft. An wen, wollte er nicht sagen." Es sei eine merkwürdige Situation gewesen, sagt der Kripobeamte. "Der Vater stand etwas oberhalb, er hat gesehen, wie wir ihn wegbrachten, aber es gab keinerlei Reaktion."