5. März 2018, 10:43 Uhr CSU Horst Seehofer zieht es zurück in die Bundespolitik

In Bayern wird Horst Seehofer das Amt des Ministerpräsidenten räumen. Die neue Herausforderung wartet nun in Berlin auf ihn - als Innenminister am Kabinettstisch von Angela Merkel. Eine Chronologie.



Von Birgit Kruse und Benedict Witzenberger

Horst Seehofer sieht seine politische Zukunft am Kabinettstisch von Angela Merkel: Er wird als Innenminister mit einer erweiterten Zuständigkeit nach Berlin wechseln. Nach einem langen Machtkampf hatte er Ende 2017 angekündigt, sein Amt als Ministerpräsident zugunsten von Finanzminister Markus Söder aufzugeben. Inzwischen ist auch klar, wann genau das sein wird: Für den 13. März hat Seehofer seinen Rückzug vom Ministerpräsidenten-Amt angekündigt, ein Tag später findet die Vereidigung als Bundesinnenminister statt. Er bleibt aber CSU-Chef.

Mit 38,8 Prozent hatte die CSU im vergangenen Jahr das bisher schlechteste Wahlergebnis bei einer Bundestagswahl eingefahren, der Rückhalt für Seehofer bröckelte. Am 4. Dezember 2017 sprach sich die CSU-Fraktion dann für Markus Söder als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Oktober 2018 aus.

2008 sah die von schlechten Wahlergebnissen gebeutelte Partei Seehofer als Hoffnungsträger. Er holte die CSU wieder aus dem Umfragetief und verhalf ihr zu gewohnter Stärke - und der absoluten Mehrheit im Landtag. Ein Rückblick auf seine wichtigsten politischen Stationen.­

