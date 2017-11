20. November 2017, 11:34 Uhr Renault-Nissan-Mitsubishi Renault strebt nach der Führungsrolle









Mehr Elektroautos, mehr Digitalisierung, mehr Billigmodelle: Renault ist für die automobile Zukunft gut gerüstet. Der Mut von Firmenchef Carlos Ghosn scheint sich auszuzahlen.

Von Georg Kacher

Carlos Ghosn hat viel erreicht, aber viel war nie genug für den charismatischen Sohn libanesischer Eltern, der mit dem Hasardeur Sergio Marchionne und dem Technik-Genie Ferdinand Piëch diese Industrie in den letzten Jahren geprägt hat wie kaum ein anderer. Nach dem Motto "Wo ich bin, ist oben" rief der Wegbereiter der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz im Oktober das Ziel aus, bis zum Jahr 2022 den Absatz um 44 Prozent zu erhöhen und die Umsatzrendite auf sieben Prozent zu verdoppeln. Für das dritte Quartal 2017 meldeten die Franzosen eine Umsatzsteigerung um 15,9 Prozent.

Zwei Drittel der Fahrzeuge sollen künftig eine von vier gemeinsamen Plattformen nutzen. Von der Marke Renault wird erwartet, die Führungsposition bei den Elektrofahrzeugen auszubauen und die Synergieeffekte der Allianz noch besser zu nutzen. Ghosns profiliertester Gegenspieler im eigenen Land ist sein ehemaliger Stellvertreter: Der Portugiese Carlos Tavares, der nach 37 Jahren bei Nissan und Renault 2014 zum Vorstandsvorsitzenden der PSA-Gruppe berufen wurde, zu der Peugeot, Citroën und neuerdings auch Opel gehören.

Die Integration von PSA und Opel steht noch am Anfang, Renault und Nissan sind schon seit 1999 eng miteinander verbunden. Weil jetzt mit Mitsubishi eine dritte Kraft zum Team stößt, und weil die fortschreitende Elektrifizierung zu raschem Handeln zwingt, muss die für alle Marken taugliche CMF-Architektur (Common Modular Family) vorzeitig überarbeitet und erweitert werden.

Während Toyota das E-Auto in Relation zum Hybrid und zur Brennstoffzelle kleinzureden versucht, hat Carlos Ghosn schon vor zehn Jahren eine vier Milliarden Euro teure E-Offensive gestartet. Ein mutiger Schritt, bei dem Rückschläge nicht ausblieben. Das Batterietausch-Pilotprojekt mit Better Place entpuppte sich als Kurzschluss, der projektierte Mega-Energiespeicher ging nie ans Netz, am Ende wurde die gesamte Akku-Sparte an einen chinesischen Investor verkauft.

Der Kauf von Lada war 2016 ein Überraschungscoup

Gemeinsam mit Ghosn waren es zwei Ausnahme-Manager, die fast im Alleingang die in die Beliebigkeit abgedriftete Marke Renault wieder auf Vordermann brachten. Carlos Tavares setzte innovative Akzente, Chefdesigner Laurens van den Acker zeichnete ein Erfolgsmodell nach dem anderen. Während Dacia fast im Handstreich zu Europas Nummer eins im Niedrigpreis-Segment avancierte, soll das Comeback von Alpine der Hauptmarke Renault ebenso neuen Glanz verleihen wie das Engagement in der Formel 1 (aus der Formel E will sich Renault hingegen im Juli 2018 verabschieden). Im Jahr 2016 gelang dem umtriebigen Chef mit dem Zukauf von Lada ein Überraschungscoup im wichtigen Wachstumsmarkt Russland. Als Genspender für die Lada-Palette mit künftig vier Modellreihen ist Renault vorgesehen.

Die CMF-Architektur wird Zug um Zug elektrifiziert, doch das dauert, denn selbst der neue Nissan Leaf steht noch auf einer alten Bodengruppe. Trotzdem will die Allianz bis 2022 zwölf neue Elektroautos auf den Markt bringen. Darunter sind mindestens vier Renaults: ein innovatives Stadtauto (CMF-A), ein kleiner Crossover (CMF-A), der Zoe-Nachfolger (CMF-B) und ein SUV im Format des VW Tiguan (CMF-C/D). Der skalierbare Modulbaukasten ist variabel in Bezug auf Abmessungen, Aufbau und Antrieb. Ein oder zwei Elektromotoren sind ebenso möglich wie stärkere Batterien, kürzere Ladezeiten und längere Reichweiten. Die künftigen E-Modelle laufen vom gleichen Band wie Hybride und Verbrenner.