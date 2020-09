Auch Füchse tummeln sich auf dem Wohnungsmarkt: Sie haben ihre Reviere oft in der direkten Umgebung von Menschen.

Forstwissenschaftlerin Geva Peerenboom untersucht, wie Wildtiere in der Stadt heimisch werden. Warum man einen Fuchs im Garten nicht einfach so "wegmachen" kann - und wie es um die Tollwut steht in Deutschland.