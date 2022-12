Von Thomas Krumenacker

Wenn in wenigen Tagen die Unterhändler von fast 200 Staaten in Montreal zusammenkommen, um ein weltweit gültiges Naturschutzabkommen auszuhandeln, könnten sie ein Déjà-vu erleben. Wie beim gerade zu Ende gegangenen Klimagipfel in Ägypten droht in Kanada der Streit ums Geld die Suche nach Lösungen für die eigentlichen Probleme zu blockieren und einen Durchbruch zu verhindern.