Im Zukunftsmuseum in Nürnberg steht ein Vorführmodell eines Quantencomputers aus dem Jahr 2020.

Ein quantenoptischer Prozessor löst ein extrem komplexes Problem in wenigen Millionstel Sekunden. Der zweitschnellste Superrechner der Welt hätte dafür 9000 Jahre gebraucht. Über einen bedeutenden Fortschritt und mögliche Folgen.

Von Christian J. Meier

Im Kinofilm "Matrix" leben die Menschen in einer perfekten Simulation der Realität. Das Szenario setzt äußerst leistungsstarke Computer voraus, die die ganze Vielfalt und Komplexität der Welt in Echtzeit nachahmen können. Aber geht das überhaupt? Mit der derzeitigen Computertechnologie wohl nicht, auch wenn Supercomputer immer leistungsstärker werden. Denn Phänomene wie Stadtverkehr oder Wetter sind wegen extrem vieler Wechselbeziehungen zwischen ihren Bestandteilen derart komplex, dass selbst Rechnermonster an ihre Grenzen stoßen.