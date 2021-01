Ein Trump-Anhänger und ein Black-Lives-Matter-Unterstützer finden sich gegenseitig blöd. Eines ist dabei sicher: Die beiden bewerten Informationen wohl sehr unterschiedlich und kennen sich in ihrem eigenen politischen Kosmos vermutlich recht gut aus.

Von Sebastian Herrmann

Das Wachstum setzt sich unvermindert fort, der Irrsinn erlebt schier endlose Konjunktur. Die Corona-Pandemie liefert aufgeregten Gemütern Anlass, selbst wildesten Behauptungen Glauben zu schenken und diese in weltanschaulich verblüffend diversen Koalitionen zu vertreten. In den USA stürmt derweil ein Mob seltsam kostümierter Menschen das Kapitol und bringt die Nation an den Rand des Zusammenbruchs.