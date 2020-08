Von Sebastian Herrmann

Gelegentlich platzen Eltern in unübersichtliche Situationen und treffen dann unfaire Bauchentscheidungen. Das geschieht zum Beispiel, wenn sich Geschwister in die Haare kriegen, der Streit in Tränen mündet, aber weder Vater noch Mutter den Hergang des Konfliktes beobachten konnten. Wie also fällt die prototypische Reaktion aus, wenn Eltern ins Kinderzimmer kommen und die beiden Kinder - sagen wir, sie sind vier und sieben Jahre alt - beide aufgebracht reden und Tränen kullern? Wer was gemacht hat, lässt sich meist nicht verstehen. Die elterliche Reaktion folgt dann mit hoher Wahrscheinlichkeit einem Muster: Das ältere der beiden Kinder wird strenger ermahnt oder gar geschimpft, das kleinere eher getröstet und beruhigt. Das siebenjährige Kind sollte im Vergleich schließlich eher die Konsequenzen des eigenen Handelns begreifen. Das fünfjährige? Das braucht noch mehr Schutz und Fürsorge.