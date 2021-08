"Geboren in den Bombennächten von Hamburg 1944 wurde mir der Name Friedemann zuteil, und da steckt schon ein Lebensthema drin." Illustration Bernd Schifferdecker, Vorlage Foto: Maria Feck

Interview von Vera Schroeder

Das Gespräch mit Friedemann Schulz von Thun, Urgestein der modernen Kommunikationspsychologie, Bestsellerautor ("Miteinander reden") und Erfinder zahlreicher Kommunikationsmodelle, die heute auch in Schulen unterrichtet werden, findet per Video statt. Der 78-Jährige meldet sich aus dem Urlaub. Er trägt eine Art Polo-Hawaii-Hemd in Türkis, im Hintergrund erkennt man einen Backsteinofen, ein Schachbrett und ein Regal voller Ordner. In seinem neuen Buch geht es ums Zurückschauen auf das eigene Leben, wenn es dem Ende entgegen geht.