Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann und Giorgio Parisi für das Modellieren des Erdklimas und die Erforschung komplexer physikalischer Systeme.

Eine Hälfte des diesjährigen Physik-Nobelpreises geht an Syukuro Manabe, geboren 1931 in Japan, und den Hamburger Klaus Hasselmann, ebenfalls Jahrgang 1931, für die "physikalische Modellierung des Erdklimas und Vorhersage der Erderwärmung". Die zweite Hälfte geht an den Italiener Giorgio Parisi, geboren 1948, für "die Entdeckung des Zusammenspiels von Unordnung und Fluktuationen in physikalischen Systemen" - von Molekülen bis hin zu Planetensystemen. Dies teilte das Nobel-Komitee am Dienstag mit. Der Preis ist mit zehn Millionen schwedischen Kronen dotiert, rund 980 000 Euro.

Ob der Tanz der Moleküle in einer Suppe oder in einem Impfstoff, die Wechselwirkungen in der Erdatmosphäre oder die Anziehungskräfte in den Weiten des Weltalls — all diesen Systemen ist gemein, dass sie so komplex sind, dass sie nicht einfach intuitiv zu erfassen sind. Alle drei Nobelpreisträger hätten dazu beigetragen, komplexe Systeme verschiedener Größenordnungen besser zu verstehen und ihr Verhalten vorherzusagen, hieß es in der Begründung der Jury. Dies führte unter anderem zu akkuraten Vorhersagen der Erderwärmung.

Grundlagen für die Vorhersage der Erderwärmung

So konnte Syukuro Manabe zeigen, wie die zunehmenden Mengen des Treibhausgases Kohlendioxid in der Erdatmosphäre zu einem Temperaturanstieg der Erdoberfläche geführt haben. In den 1960er Jahren war er laut Nobel-Stiftung der Erste, der sich mit der Wechselwirkung von eingestrahltem Sonnenlicht und den Luftmassen der Erde beschäftigte. Dies habe die Grundlage für die Entwicklung heutiger Klimamodelle geschaffen.

Klaus Hasselmann entwickelte in den folgenden Jahren ein Computermodell, das erstmals die Wechselwirkung von Wetter und Klima betrachtete. Laut Nobel-Komitee wurde damit gezeigt, dass Klimamodelle eine Vorstellung von der Erwärmung der Erde liefern können, während sich das Wetter von Tag zu Tag ändert und chaotisch ist.

Detailansicht öffnen Klaus Hasselmann wurde 1931 in Hamburg geboren. Er forschte lange in den USA, zuletzt war er wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Klimarechenzentrum in Hamburg. (Foto: J.j. Guillen/dpa)

Manabe hat zuletzt an der Princeton University in den USA geforscht, Hasselmann am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg und Parisi an der La-Sapienza-Universität in Rom.

Im vergangenen Jahr hatte der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel den Physik-Nobelpreis zusammen mit zwei Kollegen für die Erforschung Schwarzer Löcher bekommen. Seit der ersten Nobelpreis-Ehrung vor 120 Jahren wurden insgesamt 211 Physiker und vier Physikerinnen ausgezeichnet. 47 Mal wurde der Physik-Nobelpreis an nur eine Person vergeben, zuletzt im Jahr 1992.

Am Montag wurden bereits die Nobelpreisträger für Physiologie oder Medizin verkündet. Die US-Sinnesforscher David Julius und Ardem Patapoutian werden für ihre Arbeiten zum Tastsinn und Temperaturempfinden geehrt. Die Entwickler der Covid-Impfstoffe gingen hingegen leer aus.

Verliehen werden die Nobelmedaillen und Diplome am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter Alfred Nobel. Am Mittwoch verkündet die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften die Preisträger in Chemie, am Donnerstag folgt die Bekanntgabe des Literaturnobelpreisträgers. Am Freitag ist dann in Oslo der Friedensnobelpreis dran, am kommenden Montag wiederum in Stockholm der Preis für Wirtschaftswissenschaften, der als einziger nicht auf Nobels Testament zurückgeht.