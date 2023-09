Gleichen sich Paare in ihren Interessen und Eigenschaften, oder ziehen sich doch eher Gegensätze an?

Von Christian Weber

So beim gemeinsamen Kiffen auf dem Sofa, da kann man sich schon mal näherkommen. Und wenn sich das Gegenüber auf der Party plötzlich als Sympathisant einer extremistischen Partei zu erkennen gibt, dann entfernt man sich eher schnell wieder zum Buffet. Insofern überraschen manche Ergebnisse nicht, die sich in einer neuen Metaanalyse zu Kriterien der Partnerwahl findet: Demnach gleichen sich menschliche Paare häufig in ihren politischen Ansichten - und in ihrer Neigung, illegale Substanzen zu konsumieren.