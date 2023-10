Die Umstände, wie die Gewinner des diesjährigen Nobelpreises für Chemie bekannt wurden, war in diesem Jahr noch spannender als sonst. Offiziell wurden die Preisträger erst wie geplant in einer Pressekonferenz ab 11.45 Uhr bekannt gegeben, doch schon in den frühen Morgenstunden meldeten mehrere schwedische Medien, dass sie eine Mail von der Pressestelle der Königlich Schwedischen Akademie erhalten hatten - mit den Namen der drei Gewinner, alle forschen in den USA. Einige Stunden Rätselraten folgten: ein echtes Leak oder doch eine Falschmeldung? Bis um 11:46 Uhr tatsächlich feststand, dass da wohl jemand in der Pressestelle zu früh auf den Senden-Knopf gedrückt hatte.

Tatsächlich geht der Nobelpreis für Chemie in diesem Jahr an die drei schon in der morgendlichen Mail genannten Wissenschaftler Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexei Ekimov für ihre Entdeckungen rund um Quantenpunkte, wie die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm schließlich in ihrer Pressekonferenz bekannt gab. Die auch künstliche Atome genannten Strukturen werden unter anderem in modernen Fernsehern verwendet und sind für Quantencomputer wichtig.

Zumindest Moungi Bawendi hatte von dem Trubel um die verfrühte Bekanntgabe gar nichts mitbekommen. Alle drei Wissenschaftler arbeiten in den USA - und damit viele Stunden hinter der europäischen Zeit. Nein, er habe in den vergangenen Stunden keine Anfragen erhalten, sagte Bawendi auf die Frage eines Journalisten während der Pressekonferenz. Der erste Anruf in dieser Sache kam offenbar wie geplant von der Königlich Schwedischen Akademie, so wie es in den rund 100 Jahren der Geschichte der Nobelpreise üblich ist. "Ich bin überrascht, schläfrig und fühle mich sehr geehrt", sagte Bawendi, der am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge forscht. Den schon 80-jährigen Physiker Louis E. Brus von der Columbia University hatte die Akademie bis zur Pressekonferenz noch gar nicht erreicht.

Diskussionen gab es um den dritten Preisträger, den gebürtigen Russen Alexei Ekimov, der vor fast 25 Jahren in die USA ausgewandert ist. Dort arbeitet der heute 78-Jährige immer noch in einer privaten Firma in New York City. Ob ein Russe angesichts des Ukraine-Krieges zur feierlichen Verleihung der Nobelpreise am 10. Dezember nach Schweden eingeladen werde, wollte eine Journalistin wissen. In diese Entscheidung sei die Akademie nicht involviert, sagte Hans Ellegren von der Akademie. "Wir folgen einfach den Regeln. Zuerst müssen wir die wichtigsten Entdeckungen finden, dann die Wissenschaftler, die den größten Beitrag dazu geleistet haben. Die Nationalität oder andere Faktoren spielen dabei keine Rolle." Das sei so auch ganz im Sinne Alfred Nobels, so Ellegren: "Er wollte, dass der Preis unabhängig von der Nationalität vergeben wird."

Dass die Preisträger eines Nobelpreises vorab bekannt werden, ist zwar höchst ungewöhnlich - eine Premiere war es in diesem Jahr aber nicht. Im Jahr 2014 erfuhren die Medien noch vor der offiziellen Verkündung vom Büro des Friedensaktivisten Kailash Satyarthi, dass er den Friedensnobelpreis gewinnen würde. Das in Norwegen ansässige Nobelkomitee hatte das Büro informiert und dieses die Nachricht direkt an die Medien weitergegeben - wohl nicht wissend, dass sie noch geheim zu halten ist. Satyarthi aber wusste von nichts. Er kam nichtsahnend zur Arbeit und wunderte sich über den großen Auflauf dort. Als ihn ein junger Journalist fragte, ob er wisse, wie Kailash Satyarthi aussehe, fragte der frisch gebackene Laureat, wieso er das denn wissen wolle. "Weil er den Friedensnobelpreis bekommt, Dummkopf!"

Trotz des diesjährigen Leaks blieben die Vertreter der Königlich Schwedischen Akademie am Mittwoch dabei, dass die Preisträger am Mittwochmorgen noch gar nicht festgestanden hätten. Erst im Laufe des Vormittags habe die Akademie die diesjährigen Laureaten formal bestimmt. Ob diese Sitzung nur eine Formalie sei, wollte eine Journalistin wissen. Nein, sagte Hans Ellegren. "Die Sitzung ist keine Formalität. Die Akademie als Ganze entscheidet, wer den Nobelpreis gewinnen wird. Das war auch heut der Fall. Keine Entscheidung ist gefällt, bevor sie gefällt ist."

Ohne Panne waren in dieser Woche bereits die Preisträger in Medizin und Physik verkündet worden. Die Nobelpreise sind in diesem Jahr mit elf Millionen schwedischen Kronen (etwa 950 000 Euro) pro Kategorie dotiert. Das sind eine Million Kronen mehr als in den vergangenen Jahren. Erhalten mehrere Preisträger einen Nobelpreis zusammen - etwa weil sie zum selben Thema geforscht haben -, dann teilen sie sich das Preisgeld. Überreicht werden die Nobelpreise am 10. Dezember, dem Todestag des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel.

Im vergangenen Jahr hatten die US-Amerikaner Barry Sharpless und Carolyn Bertozzi sowie der Däne Morten Meldal den Chemie-Nobelpreis erhalten. Die drei Forschenden wurden für die Entwicklung von Methoden zum zielgerichteten Aufbau von Molekülen ausgezeichnet.