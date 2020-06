Was Masken wirklich bringen

Beim Lockern von Corona-Maßnahmen geht gerade kein Bundesland so forsch voran wie Thüringen. Ministerpräsident Bodo Ramelow spricht gerne von Eigenverantwortung - also jeder soll selbst entscheiden, welches Risiko er eingehen möchte. Könnte das auch bald für die Frage gelten, ob man in bestimmten Situationen weiterhin verpflichtend einen Mund-Nasen-Schutz tragen muss?