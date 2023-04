Heizung:Luft-Luft-Wärmepumpen können eine Alternative sein

In Asien oder den USA heizen Haushalte oft mit Geräten, die Wärme per Luftstrom in die Räume bringen. Sie sind günstig und die Montage ist einfach. Eine Technologie auch für Deutschland?

Von Ralph Diermann

Da fehlt doch was im Ferienhaus in der Toskana, im kalifornischen Motelzimmer! Wo sind die Heizkörper, die an den gar nicht so seltenen kühleren Tagen Wärme spenden könnten? Gibt es nicht, ebenso wenig eine Fußbodenheizung. Stattdessen wird dort mit der Klimaanlage geheizt - die Geräte sind technisch gesehen nämlich nichts anders als Wärmepumpen, die sowohl Wärme als auch Kälte erzeugen können. In Japan und anderen asiatischen Ländern sind sie schon seit langer Zeit als Standard-Heiztechnologie etabliert, ebenso in vielen Regionen der USA. Auch in Frankreich und Italien ersetzen sie oft eine konventionelle Heizung.