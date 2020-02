Es ist eine vertrackte Angelegenheit mit dem Treibhauseffekt. Einerseits ist er so simpel und seit so langer Zeit bekannt, dass man schon ein sehr sturer Klimaleugner sein muss, um ihn nicht anzuerkennen. CO₂-Moleküle lassen das Licht der Sonne durch, aber schicken die Wärmestrahlung der Erde teilweise zurück, woraufhin der Planet sich aufheizt - fertig. Aber wenn es an die Details geht, wird es kompliziert: Wie viel Erwärmung produziert denn nun eine bestimmte Menge CO₂? Das simulieren Klimaforscher mit Computermodellen. Derzeit ist eine neue Generation dieser Programme in Arbeit. Erste Ergebnisse sind besorgniserregend.