Ein Techniker prüft eine Optik in der Trägerstruktur des Vorverstärkers im Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien.

Interview von Marlene Weiß

Ergebnisse aus der Grundlagenforschung werden selten von der US-Energieministerin persönlich präsentiert. Aber am Dienstag trat Jennifer Granholm stolz vor die Presse, um einen Erfolg am Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in Kalifornien zu feiern, und "ein Durchbruch, der in die Geschichtsbücher eingehen wird" war noch unter den bescheideneren Formulierungen. Den Forscherinnen und Forschern ist es nach eigenen Angaben gelungen, bei einem Fusionsexperiment mehr Energie zu gewinnen, als zur Auslösung der Reaktion hineingesteckt wurde.