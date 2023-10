Das Gehirn birgt noch viele Geheimnisse, die auch Grundlagenforscher nicht so bald enträtseln werden.

Kommentar von Christian Weber

Was für eine Geschichte, da steckt alles drin. Der genialische Wissenschaftler, der das menschliche Gehirn komplett simulieren will und dabei nur Gutes vorhat! Alzheimer und Schizophrenie besiegen etwa. Ein Knaller in der Aufmerksamkeitsökonomie.