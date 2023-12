Warum gehen Präsente so oft daneben, wie vermeidet man es, dass die falsche Kaffeemaschine eine Ehe ruiniert, und was ist der eine Rat, den alle Schenkenden befolgen sollten? Ein Gespräch mit Schenkforscher Jeffrey Galak.

Interview von Marlene Weiß

Bald geht es wieder los, das große Auspacken. Man könnte auch sagen: die große Wertvernichtung. Studien zeigen immer wieder, dass Geschenke denjenigen, die sie bekommen, deutlich weniger wert sind als das, was die Schenkenden dafür ausgegeben haben. Wäre es da nicht einfacher, jeder würde sein eigenes Geschenk besorgen? Was es noch für Möglichkeiten gibt und warum Schenken so kompliziert ist, erklärt Jeffrey Galak, Autor zahlreicher Studien über die Psychologie des Schenkens.