Woran liegt es, dass Menschen so unterschiedlich stark an Covid-19 leiden? Forscher versuchen herauszufinden, welche Gene den Verlauf einer Sars-CoV-2-Infektion beeinflussen.

Das Virus, es ist nicht gerecht. Es gibt Infizierte, die kaum mehr als ein Kratzen im Hals verspüren. Andere liegen eine Weile krank im Bett, kommen aber von allein wieder auf die Beine. Und schließlich gibt es Menschen, die mit Covid-19 im Krankenhaus landen - und womöglich sterben. Warum leiden Menschen so unterschiedlich stark unter dem Virus? Warum stecken sich manche gar nicht erst an? Liegt es nur am Alter und an Vorerkrankungen?