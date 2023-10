Von Andreas Jäger

Will man das Gewicht aller Planeten, Sterne, Galaxien und sonstiger Himmelskörper des Universums zusammenrechnen, ist das zunächst einmal alles andere als einfach. Schafft man es dennoch, stellt man fest, dass ein Teil der Materie zu fehlen scheint: Der baryonische, also aus Atomen aufgebaute Teil ist unvollständig. Baryonen - Protonen oder Neutronen etwa - waren im Frühstadium des Universums offenbar mehr als doppelt so zahlreich vertreten wie im heute sichtbaren Kosmos, das weiß man durch Abgleich mit Messungen des kosmischen Mikrowellenhintergrunds. "Missing baryon problem" nennen Fachleute das Phänomen. Wo aber halten sich die fehlenden Baryonen versteckt?