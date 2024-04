Interview von Steve Przybilla

Um Elektroauto-Batterien ranken sich viele Mythen - Maximilian Fichtner kennt sie alle. Der Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm forscht schon so lange an dem Thema, dass ihn der Spiegel einst "Batterie-Papst" genannt hat - eine Bezeichnung, die der Wissenschaftler überhaupt nicht mag. Im Interview schildert Fichtner, wie sich die Batterietechnik entwickeln wird und erklärt, warum die deutschen Autobauer hinterherhinken.