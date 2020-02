Online kann man heute fast alles tun. Sogar beten, wenn es nicht anders geht. So zum Beispiel in der Kirche "Grace Assembly of God" in Singapur. Die evangelikale Gemeinde hat in diesen Tagen aufs Online-Beten umgestellt. "J333" heißen die Angebote, ein Verweis auf Jeremia 33:3 in der Bibel: "Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir anzeigen große und gewaltige Dinge, die du nicht weißt."