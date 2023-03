Von Hanno Charisius

Kurz waren sie da, die verräterischen Gensequenzen, und nun sind sie wieder gelöscht. In der GISAID-Datenbank, in der genetische Daten von Viren gespeichert werden, sind kürzlich nach Angaben der französischen Evolutionsbiologin Florence Débarre genetische Daten von Proben aufgetaucht, die Anfang 2020 auf dem Huanan-Markt in der chinesischen Millionenstadt Wuhan genommen worden sein sollen. Der Markt gilt den meisten Fachleuten als Ausgangspunkt der Corona-Pandemie vor gut drei Jahren. Einige der Gensequenzen in der Datenbank entstammten womöglich dem Erbgut von Viren, die äußerste eng verwandt sind mit dem ersten Sars-CoV-2 Virus, das bei einem Menschen gefunden wurde. Daneben sei in der entsprechenden Probe aber auch Erbgut von Tieren gewesen, die als Zwischenwirt für den Erreger infrage kommen. Diesen Fund präsentierte Débarre nach Angaben amerikanischer Medien am Dienstag zusammen mit Kollegen während einer Besprechung der Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens (SAGO), einer Expertengruppe der Weltgesundheitsorganisation WHO.