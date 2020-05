Es war ein nebliger Augusttag, als Lars Pilø hoch oben in den norwegischen Bergen auf eine Goldader stieß. Nicht auf eine Goldader im klassischen Sinn, denn Pilø ist Archäologe. Sein "Gold" bestand aus einem gewebten Umhang, ein paar Holzstöcken und Pferdedung. Der Boden nahe der Passhöhe am Lendbreen-Eisfeld war übersät mit tierischen und menschlichen Hinterlassenschaften.

Die ersten Gegenstände hatte das schrumpfende, 200 Kilometer nordwestlich von Oslo gelegene Eisfeld im August 2011 freigegeben. Heute, neun Jahre später, wissen die Forscher, dass hier einst ein Gebirgspass der Wikinger entlangführte. Die Menschen nutzten ihn mehr als tausend Jahre regelmäßig bis zum Ende des Mittelalters im 15. Jahrhundert, als plötzlich die Spuren praktisch schlagartig aufhören.

Wegen der Kälte sind die Fundstücke außergewöhnlich gut erhalten

Vom Aufstieg und Fall dieses Gebirgspasses und den Menschen, die hier über die Jahrhunderte ihre Spuren hinterlassen haben, berichten die Archäologen um Lars Pilø in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Antiquity. Kaum ein antiker Gebirgspass ist so umfassend und chronologisch so genau untersucht worden. Dies ermöglicht den Forschern völlig neue Einblicke in regionale und überregionale Handelsbeziehungen während der Wikingerzeit.

Möglich wurden diese Erkenntnisse, da die globale Erwärmung die Eisfelder des Jotunheimen-Gebirges Sommer für Sommer immer weiter zurückdrängte und dabei kulturelle Hinterlassenschaften aus fernen Epochen freilegte. Der Klimawandel wurde zunächst zu einer Art Segen für die Archäologen, aus dem schrumpfenden Eis tauchten nach Jahrhunderten sehr alte Gegenstände praktisch unversehrt wieder auf.

Es ist, als hätten sie einen langen Schlaf in einer Tiefkühltruhe hinter sich und man könnte sie einfach weiternutzen. Textilien sind perfekt erhalten, die Forscher fanden Pfeile, bei denen die Befiederung intakt war. Sogar der Klebstoff, mit dem sie befestigt waren, war noch vorhanden. "Es sind überaus bemerkenswerte Funde", sagt James Barrett, Mittelalterarchäologe an der Universität Cambridge und Co-Autor der Studie. Während Objekte in Gletschern aufgrund der enormen Kräfte im sich bewegenden Eis meist zerstört werden, bleiben sie in kleinen Eisflächen wie in Lendbreen praktisch unversehrt.

250 000 Quadratmeter haben die Archäologen inzwischen abgesucht, eine Fläche von gut 35 Fußballfeldern voller Geröll und Felsen inmitten einer kargen Hochgebirgslandschaft, auf einem 30 Grad geneigten Hang. Das Gelände war entsprechend schwer zu untersuchen. Es sei die größte, jemals durchgeführte archäologische Untersuchung in einem Gletschergebiet, so Pilø. Rund 1000 Artefakte haben die Forscher im Rahmen des Glacier Archaeology Program dabei eingesammelt.

Detailansicht öffnen Aufgrund der Kälte außergewöhnlich gut erhalten: ein Hufeisen. (Foto: Lars Pilø)

Darunter waren zahlreiche Pferdeschädel, die Überreste eines Hundes mit Halsband und Leine, tausend Jahre alte Hufeisen, Teile von Schlitten, Kleidungsreste, ganze Lederschuhe, Wanderstöcke, Werkzeuge. Pilø und seine Kollegen entdeckten auch viele Gegenstände des täglichen Lebens wie eine hölzerne Nähnadel, ein Schnitzmesser oder eine Holzbox mit Lederverschluss, die Wanderer auf ihrem Weg über den Pass einst verloren. Es sind die Überreste eines Jahrtausends, die im Eisschrank des Nordens die Zeiten überdauert haben.

Rund um den Pass hat sich dabei mehr organisches Material angesammelt, als bislang im gesamten Alpenraum aus dieser Zeit entdeckt wurde. In der Provinz Oppland, zu der auch die Region um Jotunheimen gehört, wurden bislang gut 2000 Artefakte entdeckt - damit stammen mehr als die Hälfte aller Funde aus Eisflächen weltweit aus der Region. Die norwegischen Berge sind für die Gletscher-Archäologen inzwischen ein Hotspot.

Der Umhang, mit dem 2011 alles begann, stellte sich als 1700 Jahre alte, vollständig erhaltene Tunika heraus, fein gewoben und mehrmals sorgfältig ausgebessert. Es ist das bis heute älteste Kleidungsstück Norwegens. Warum es ein Reisender einst liegen ließ, wissen die Forscher nicht. Sie vermuten, dass jemand das Gewand quasi im Delirium aufgrund langer Unterkühlung fallen ließ. Im vergangenen Jahr haben die Forscher sogar eine Art Schneeschuh für Pferde entdeckt, die Verknotung sieht aus, als sei sie erst kürzlich geknüpft worden.

Die Forscher versuchen, die Geschichte hinter jedem Fund zu rekonstruieren. Die Stücke vermitteln wertvolle Informationen über den Alltag, die Kultur, den Handel und ausgeklügelte Techniken. Die Objekte werden einzeln erfasst und datiert. Die Forscher haben dabei auch Lieblingsstücke. Durch Zufall entdecken Pilø und seine Kollegen beim Sortieren der Funde auf einem Wanderstock aus dem 11. Jahrhundert eine Runen-Inschrift.

Doch es sind nicht nur die faszinierenden Details, die die Forscher so begeistern. Es ist auch erstmals möglich, die Geschichte eines wichtigen Gebirgspasses zu rekonstruieren - und damit auch die Entwicklung des Handels während der Wikingerzeit. Derart häufig lag der Pferdedung auf der Passhöhe, dass er sogar das Eis dunkel eingefärbt hatte.

Es brachte die Forscher auf die Idee, dass dieser zerklüftete Gebirgspass weit oberhalb der Baumgrenze einst eine wichtige Verkehrsader der Wikinger gewesen sein muss. Entlang der Route entdeckten sie auch zahlreiche Steinmännchen als Wegmarkierung und auf der Passhöhe das Fundament einer drei mal fünf Meter großen steinernen Schutzhütte. Klare Indizien, so Pilø, dass hier einst ein Weg über das Eisfeld führte. Bauern, Viehhirten und Händler überquerten offenbar den etwa 2000 Meter hohen Lomseggen-Gebirgskamm, um von ihren Siedlungen aus entweder Sommerweiden zu erreichen oder weiter entfernte Handelsposten.