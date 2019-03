5. März 2019, 10:19 Uhr Psychologie Mir doch egal

Achtsamkeit gilt als sanfte Möglichkeit, den Widrigkeiten des Alltags zu trotzen. Doch die Meditations-Technik kann auch moralische Hemmschwellen senken und das Gewissen kaltstellen.

Von Sebastian Herrmann

Angenommen, ein Scharfschütze nimmt einen ins Visier, und es erscheint ein übernatürliches Wesen, das eine allerletzte Entscheidung gewährt. "So sage denn", spricht also diese Fee oder dieser Geist, "soll hinter dem Zielfernrohr ein Schütze stehen, der regelmäßig Achtsamkeitsübungen praktiziert, oder ist das egal?" Abgesehen von dem grundsätzlich absurden Szenario ist die Frage weniger bekloppt, als sie im ersten Moment klingt. Zum einen haben Armeen tatsächlich Achtsamkeitsübungen entdeckt und in die Ausbildung ihrer Truppen integriert. Zum anderen ist bekannt, dass diese ...