Besonders stark betroffen sind die Automobilbranche und Bekleidungshersteller, nur in einem Wirtschaftszweig steigt die Produktion an. Auf das laufende Jahr blicken die Unternehmen laut einer Ifo-Umfrage überraschend optimistisch.

Die deutsche Industrie hat 2020 coronabedingt gut ein Zehntel weniger produziert als im Jahr zuvor. Die Produktion fiel preis- und kalenderbereinigt 10,8 Prozent niedriger aus als 2019, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Während der ersten Phase der Corona-Einschränkungen im April und Mai ist sie um 29,7 beziehungsweise um 23,4 Prozent eingebrochen, danach hat sie sich begonnen zu erholen. Im Dezember lag der Rückstand der Industrieproduktion gemessen am Vorjahresmonat nur noch bei 1,5 Prozent.

Besonders stark fiel der Einbruch im vergangenen Jahr in der Automobilindustrie aus: Die Hersteller von Autos und Autoteilen produzierten ein Viertel weniger als im Vorjahr. Gemessen am Umsatz ist die Autobranche Deutschlands wichtigster Industriezweig: Die rund 809 000 Erwerbstätigen in 968 Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten erbrachten 2020 Einnahmen von insgesamt 379,3 Milliarden Euro.

Auch die Betriebe zur Herstellung von Bekleidung sind stark betroffen. Sie produzierten ein Fünftel weniger als 2019. Im April ging die Produktion um 56,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück. Im Bereich Leder, Lederwaren und Schuhe ging die Produktion insgesamt um 17,1 Prozent zurück. In der Spitze waren es im Mai 46,5 Prozent Rückgang.

Vergleichsweise wenig zurückgegangen ist die Produktion in der Nahrungs- und Futtermittelindustrie sowie der Chemieindustrie mit 2,8 beziehungsweise 1,1 Prozent. Die Maschinenbauer produzierten 13,8 Prozent weniger, während die Metallindustrie auf ein Minus von 13,3 Prozent kamen.

"Der einzige Wirtschaftszweig, in dem die Produktion im Vorjahresvergleich gestiegen ist, war die Holzindustrie", stellte das Statistikamt fest. Die Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren - ohne Möbel - nahm um 3,1 Prozent zu.

Die meisten Exporte gehen in die USA

Das Statistische Bundesamt hat außerdem mitgeteilt, dass China auch in der Corona-Krise Deutschlands wichtigster Handelspartner bleibt. Zwischen den beiden Staaten wurden demnach im vergangenen Jahr Waren im Wert von 212,1 Milliarden Euro gehandelt.

Während die Exporte nach China mit minus 0,1 Prozent auf 95,9 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig waren, stiegen die Importe trotz der Pandemie um 3,0 Prozent auf 116,3 Milliarden Euro. Der Importüberschuss betrug so 20,4 Milliarden Euro.

Der wichtigste Abnehmer deutscher Güter blieben die USA, wobei die Exporte dorthin binnen Jahresfrist um 12,5 Prozent auf 103,8 Milliarden Euro zurückgingen. Es folgten China und Frankreich als Exportziele. Im USA-Geschäft gab es auch den höchsten deutschen Exportüberschuss mit einem Einzelstaat von 36,1 Milliarden Euro. Die wichtigsten deutschen Exportgüter blieben auch in dem insgesamt schwachen Außenhandelsjahr Autos, Maschinen und Chemieprodukte.

Einen Lichtblick gibt es auch: Laut aktuellen Umfragen des Ifo-Instituts sind die deutschen Industrieunternehmen optimistisch, dass sich die Lage bald bessert. "Ihre Exporterwartungen sind deutlich gestiegen, die Auftragsbücher sind gut gefüllt", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe am Montag zu der Februar-Umfrage. "Die Industriebetriebe haben ihre Produktionspläne deutlich nach oben revidiert." Das liege nicht zuletzt an der guten Auslandsnachfrage, etwa aus China und den USA.

Auch in anderen Branchen hat sich die Stimmung der Unternehmen in Deutschland im Februar überraschend deutlich aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex, für den insgesamt 9000 Unternehmen befragt werden, stieg auf 92,4 Punkte von 90,3 Zählern im Januar, wie das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut mitteilte.