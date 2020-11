Von Klaus Ott, Sebastian Pittelkow, Katja Riedel und Jörg Schmitt

Der Bundestag und der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun streiten vehement vor dem Bundesgerichtshof (BGH) darum, ob Braun am Donnerstag im Parlament erscheinen muss oder nicht. Die Bedenken von Braun wegen eines Transports von Augsburg - wo er in Untersuchungshaft sitzt - nach Berlin und zurück inmitten der Corona-Pandemie weist der Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestags zurück. Der ehemalige Konzernchef könne sich nach Angaben des bayerischen Justizministeriums vor der Abfahrt aus Augsburg einem Corona-Schnelltest unterziehen, trägt der Bundestag beim BGH vor. Solche Schnelltests seien auch im Bundestag sowie im Gefängnis in Berlin möglich, wo Braun übernachten müsste.

Braun wiederum wirft beim BGH über seinen Anwalt Alfred Dierlamm dem Untersuchungsausschuss vor, diesem gehe es weniger um Aufklärung als vielmehr um ein "Spektakel", bei dem eine vermeintlich "kriminelle Bande mit Handschellen und Fußfesseln medienwirksam" vorgeführt werden solle. Neben Braun sollten am Donnerstag ursprünglich auch zwei weitere ehemalige Wirecard-Manager, die in U-Haft sitzen, im Bundestag erscheinen. Einer der beiden, der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft München I, soll wegen Sicherheitsbedenken nun aber per Video vernommen werden.

Dierlamm hat beim BGH in Karlsruhe Einspruch gegen die Vorladung seines Mandanten in den Untersuchungsausschuss eingelegt und beantragt, dem Termin am 19. November im Bundestag vorläufig aufzuheben. Die Vorladung sei "rechtswidrig"; eine zwangsweise Vorführung wäre ebenfalls rechtswidrig, schreibt Dierlamm. Braun solle per Video vernommen werden.

Der Untersuchungsausschuss weist das beim BGH zurück. Man habe Braun als ersten Zeugen bewusst an den Anfang der Beweisaufnahme gestellt. Dem Ausschuss gehe es unter anderem darum, ein "deutliches Signal an die Öffentlichkeit zu senden", indem mit der Aufklärung dort begonnen werde, wo der Wirecard-Skandal seinen Ausgangspunkt genommen habe. Dazu sei es notwendig, sich einen persönlichen Eindruck von Braun verschaffen zu können.

Braun wolle zum Lobbying von Wirecard bei Behörden und Politik aussagen, so sein Anwalt

Darüber hinaus hat Brauns Anwalt Dierlamm bereits angekündigt, sein Mandant werde sich selbst im Rahmen einer Videovernehmung nicht zu den strafrechtlichen Vorwürfen äußern. Der Ex-Wirecard-Chef will aber seinem Anwalt zufolge zum Lobbying von Wirecard bei Behörden und Politik Angaben machen. Diese Kontakte seien "durchweg völlig unkritisch" gewesen, schreibt Dierlamm in seiner Eingabe beim BGH. Wirecard hatte in den vergangenen Jahren Ex-Politiker wie Karl-Theodor zu Guttenberg (ehedem Wirtschafts- und Verteidigungsminister) engagiert, um sich die Unterstützung der Bundesregierung etwa bei der Expansion nach China zu sichern. Das Netzwerk hatte bis hin zum ehemaligen Hamburger Bürgermeister Ole von Beust gereicht.

Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt gegen den ehemaligen Wirecard-Chef und weitere Beschuldigte wegen zahlreicher Verdachtsmomente: Betrug in Milliardenhöhe, Bilanzfälschung, Manipulation des Börsenkurses und Veruntreuung von Konzernvermögen. Braun weist alle Vorwürfe zurück.

Der Untersuchungsausschuss will aufklären, ob und in welchem Umfang die Finanzaufsicht Bafin, andere Behörden und die Regierung bei der Kontrolle von Wirecard versagt haben. Der Konzern war vor knapp fünf Monaten pleite gegangen, nachdem angebliche Guthaben auf Treuhandkonten in Höhe von 1,9 Milliarden Euro sich als Luftbuchungen erwiesen hatten.