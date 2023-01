Mit 33 gründete er bei der Werbeagentur Jung von Matt eine eigene Sparte - für Nerds. Erfolgreich wurde Toan Nguyen auch, weil er früh lernen musste, sich in deutsche Eigenarten einzufühlen.

Von Saskia Aleythe, Hamburg

An manchen Tagen folgt gleich ein Klischee auf das andere. Mittlerweile kann Toan Nguyen darüber lachen, aber die Erinnerungen daran sind sehr klar, das Erlebte hat sich eingeprägt. Vor ein paar Jahren zum Beispiel: Da war er auf dem Weg zu einem Geschäftstermin mit einer großen Bank. Der Taxifahrer beäugte ihn, als Nguyen ihm die Adresse nannte. Dort gäbe es keinen Automaten zum Geldabheben, sagte der Fahrer. Was könnte dieser junge Mann sonst dort wollen? Oben in der Chefetage kam dann gleich ein Klischee aus anderer Richtung: Er sei bestimmt gut im Kopfrechnen, sagte man ihm. Als Asiate ist man das doch. Oder etwa nicht?