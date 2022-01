Im Stadtzentrum von Los Angeles entsteht ein Bild, das an Katastrophenfilme erinnert - und ein Symbol für den Zustand des Landes und den Kapitalismus liefert. Nur: Was tun?

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Manche Dinge glaubt man ja erst, wenn man sie mit eigenen Augen sieht; und dann traut man diesen Augen nicht mehr, weil das, was man da sieht, so ungeheuerlich, so unvorstellbar ist, dass einem das Gehirn mitteilt: Nein, so was kann, so was darf nicht sein! Man steht auf dieser Brücke im Zentrum von Los Angeles, darunter Gleise für Güterzüge, und da liegen sie: zehntausende Pakete, geklaut aus den Zügen, die hier langfahren, geplündert und weggeworfen.

"Was für ein Anblick", sagt einer, der ebenfalls auf der Brücke steht und den Kontrast - kilometerlange Hügelchen aus leeren Paketschachteln vor Palmen und der Skyline von L. A. - ebenfalls sieht: "Vergessen Sie bitte nicht: Das ist kein Dritte-Welt-Land. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika!" Das hier, so die Botschaft, ist das Land, das sich selbst so gern für die eigene Großartigkeit feiert und diesem Anspruch so selten gerecht wird.

Der Anblick ist ein Symbol für die Zustände in diesem Land und vielleicht auch für den Kapitalismus an sich, und es wird alles noch viel schlimmer, wenn man hinabsteigt zu den Gleisen; man sieht dann nämlich, was geklaut wird: Covid-Schnelltests zum Beispiel, derzeit Mangelware in Los Angeles, die Eltern von Schulkindern zahlen bis zu 35 Dollar pro Test. Medikamente, aus der Verpackung gerissen. Kleidung. Schmuck. Elektronische Geräte. Andere Sachen lassen die Diebe zurück: Toilettenpapier, Hundefutter, Shampoo. Das liegt dann da, zwischen den leeren Paketen. Lohnt sich offenbar nicht.

Detailansicht öffnen Unbenutzte Covid-Test-Röhrchen liegen im Dreck. (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

"Das ist lediglich das Zeug von kurz vor Weihnachten bis heute", sagt Louis Barosas. Er arbeitet für die Eisenbahngesellschaft Union Pacific, am Sonntagmittag befreien er und seine Kollegen die Gleise von Müll und laden alles in Fahrzeuge. Jeden Monat tun sie das, zuletzt am 14. Dezember, und das macht diesen Anblick noch dramatischer: Alles, was da rumliegt, ist erst in den vergangenen 35 Tagen dorthin geworfen worden. Am Tag davor war an dieser Stelle ein Güterzug mit 17 Wagen entgleist; es ist noch unklar, ob es wegen des Mülls auf den Gleisen passiert ist, aber es ist sehr gut möglich.

Angriffe auf Mitarbeiter sind nicht selten

90 Container pro Tag werden laut Union Pacific aufgebrochen, der Schaden im vergangenen Jahr liege bei fünf Millionen Dollar. "Diese Zahl beinhaltet nicht die Verluste, die Kunden hinnehmen mussten, wenn sie die gestohlenen Güter ersetzen", heißt es im Brief an Bezirksstaatsanwalt George Gascón, der der SZ vorliegt. Der Gesamtschaden sei kaum einzuschätzen, weil Unternehmen die Plündereien oft nicht anzeigen würden; vorsichtigen Schätzungen zufolge soll es allein im Bezirk Los Angeles ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag sein. Im Oktober sei die Zahl der Verbrechen auf Union-Pacific-Zugstrecken in Los Angeles gegenüber dem Vorjahresmonat um 356 Prozent gestiegen: "Dazu gehören nicht nur die Diebstähle, sondern auch bewaffnete Angriffe auf unsere Mitarbeiter."

Detailansicht öffnen Die Mitarbeiter sind tagelang mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. (Foto: Jürgen Schmieder)

Es gibt im Stadtteil Lincoln Heights einen Umschlagplatz für all die Güter, die nach Los Angeles gebracht werden. Auf Höhe des Lincoln Park drei Kilometer östlich davon werden die Züge gebremst, sie zuckeln danach recht langsam durch eine der ältesten Wohngegenden der Metropole, die Gleise und damit die Züge sind leicht zugänglich, man kann vom Gehsteig aus hinüberlaufen, es gibt keine Zäune. Es klingt natürlich ein wenig nach Wildem Westen, nach dem unvergessenen Western "The Great Train Robbery" von 1903, doch genauso geht es zu derzeit in Lincoln Heights, nur mit Lastwagen statt Pferden.

Augenzeugen berichten von zwei Arten von Diebstählen. Die einen gehen mit geradezu militärischer Präzision vor, die Polizei vermutet deshalb organisiertes Verbrechen oder Gangs: Ein Transporter hält auf der Alhambra Avenue direkt neben den Gleisen; heraus steigen ein paar Leute, die genau wissen, was sie tun und was sie wollen. Die Container haben sie offenbar schon vorher, auf Höhe des Lincoln Park, mit Bolzenschneidern aufgebrochen, nun purzeln Pakete heraus; die Diebe überprüfen noch vor Ort, ob sie den Inhalt wollen. Manchmal sind es auch Obdachlose, von den Banden angeheuert.

Es sei, sagen Zeugen, erstaunlich, wie schnell so eine Plünderei ablaufe

Beliebt: kleine Pakete, die an Privatpersonen adressiert sind, von Lieferdiensten wie Amazon oder UPS; darin sind offenbar lohnenswerte Sachen wie Designer-Handtaschen, Werkzeug und Spielsachen. Es sei, sagen Zeugen, erstaunlich, wie schnell so eine Plünderei ablaufe; zwei, vielleicht drei Minuten, dann seien die Diebe verschwunden. Videoaufnahmen zeigen, dass es bisweilen noch schneller geht, 30 Sekunden für 17 Pakete.

Diese Präzision führt zur zweiten Art von Diebstahl, die am Sonntag zu sehen ist: Ein Obdachloser steigt zu den Gleisen hinab, er sieht sich ein bisschen um, dann steckt er Klopapier und eine Tüte Hundefutter in eine Plastiktüte. Er sieht zu Barosas und dessen Kollegen, die zucken mit den Schultern, als wollten sie sagen: Warum nicht - wir würden es auch nur in den Mülllaster werfen. Der Obdachlose nickt und läuft weiter, unter einer Brücke klaubt er noch ein paar andere Sachen auf und packt sie in die Tüte. Es kämen, so Barosas, auch Anwohner vorbei, am helllichten Tag; mal sehen, ob was da sei, kann man vielleicht selbst brauchen oder verticken. Dieses Jeder-für-sich-selbst ist so amerikanisch, dass einen die Symbolik regelrecht anspringt.

Detailansicht öffnen Wohin man schaut: Müll und Zerstörung. (Foto: Jürgen Schmieder)

"Es sieht scheußlich aus da draußen", sagt German Hurtado von der Polizei in Los Angeles, er arbeitet in dieser Gegend, die als eher ärmlich gilt und deshalb anfällig ist für Diebstähle: "Man muss sich nur eines bewusst machen: Es ist nicht irgendwelches Zeug, das da auf den Zügen transportiert wird, Millionen von Dollar wert. Es sind Güter, die womöglich jemand dringend braucht - und man sollte wissen, dass in diesen Containern auch Waffen sind. Heutzutage wird alles in diesen Zügen transportiert."

Es sieht tatsächlich aus wie in einem Katastrophenfilm in Lincoln Heights, als hätte ein Tsunami (es gab zufälligerweise am vergangenen Wochenende wirklich eine Warnung in L. A. nach dem Vulkanausbruch im Pazifik) diese Gegend verwüstet, und die erste Frage lautet freilich: Lassen sich diese Plündereien denn nicht verhindern? Es ist eine Strecke von gerade mal drei Kilometern, und es führen nur zwei Paar Gleise zum Umschlagplatz.

Rund um die Uhr abwickeln - liefern, liefern, liefern, sagt der US-Präsident

Die Plündereien werden deshalb zum Symbol dafür, wohin Bequemlichkeitskapitalismus führen kann. Man kann sich in Los Angeles so ziemlich alles nach Hause liefern lassen, selbst Marihuana oder Arznei, die einem der Arzt nach der Diagnose per Videotelefonie verschrieben hat. Die Nachfrage ist während der Pandemie erheblich gestiegen, kurz vor Weihnachten meldeten die Häfen von Los Angeles und Long Beach Engpässe und rief den Notstand aus. Die Reaktion von US-Präsident Joe Biden: rund um die Uhr abwickeln - liefern, liefern, liefern. Dass diese Transporte der Güter im Wert von 450 Milliarden Dollar im Jahr auch gesichert sind, war offenbar erst einmal zweitrangig.

Union Pacific behauptet im Brief an Bezirksstaatsanwalt Gascón, die Sicherheitsmaßnahmen erhöht zu haben und zum Beispiel auch Drohnen einzusetzen. Man habe mehr als 100 Leute festgenommen, nur hätten viele schon bei der Festnahme damit geprahlt, dass die Anklagen gegen sie doch sowieso fallen gelassen würden. Schuld seien die laschen Regeln im Bezirk Los Angeles, denen zufolge Kriminelle nach weniger als 24 Stunden und ohne Kaution freigelassen würden. Die Reaktion aus dem Büro von Gascón: Es gebe schon Anklagen, viele habe man wegen Mangels an Beweisen fallen lassen müssen. Das wissen freilich auch die, die nun weiterhin plündern.

All das führt dazu, dass die Bilder aus Los Angeles nun zum Politikum werden. Es ist nicht schwer, in Bildern von Müll und Dreck, Plündereien und entgleisten Zügen, organisiertem Verbrechen und Obdachlosen als Gang-Handlanger einen größeren Zusammenhang zu sehen. Es sei der Beweis für die gescheiterte Infrastruktur-Politik von Biden, hört man nun von dessen Gegnern, und der Mann, der auf der Brücke steht und sich selbst mit dem Müll im Hintergrund filmt, ist nicht irgendwer. Es ist Nathan Hochman. Der Republikaner will Generalstaatsanwalt von Kalifornien werden, seine Themen sind: Verbrechen und Obdachlosigkeit, also mal so richtig aufräumen in Cali. Auch so eine Katastrophen-Selfie-Kampagne ist natürlich: Amerika, 2022.