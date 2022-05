Børge Brende, 56, studierte Wirtschaftswissenschaften, ging früh in die Politik und war von 2013 bis 2117 Außenminister von Norwegen. Seit 2017 ist er Präsident des Weltwirtschaftsforums.

Børge Brende ist Präsident des Weltwirtschaftsforums. Er erklärt, warum die Veranstaltung gerade in diesen Zeiten sein muss, und will eine internationale Hilfsaktion für die Ukraine organisieren.

Interview von Caspar Busse

Børge Brende, 56, leitet seit 2017 das Weltwirtschaftsforum mit Hauptsitz in Genf. Der einstige Außenminister Norwegens hat sehr gute internationale Kontakte. In dieser Woche findet zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder das Jahrestreffen des internationalen Weltwirtschaftsforums in Davos statt, diesmal im Mai statt im Januar - und unter besonderen Vorzeichen.