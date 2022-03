Von Uwe Ritzer, Vaduz

Vorige Woche traf der Bann auch Roman Abramowitsch. Die Regierung in Vaduz folgte dem Beispiel der EU und verlängerte die Sanktionsliste russischer Oligarchen mit engen Bezügen zu Wladimir Putin um 15 Namen, darunter auch den des prominenten Eigentümers des englischen Fußball-Champions-League-Siegers FC Chelsea. Tatsächlich betrieb Abramowitsch auch vom Finanzplatz Liechtenstein aus seine internationalen Geschäfte. Die dort registrierte und treuhänderisch verwaltete Gesellschaft "Amoy Establishment" diente ihm vor einigen Jahren als Vehikel, um in bester Lage in Wien, am Kohlmarkt nämlich, ein Haus für 27 Millionen Euro zu kaufen. Ohne dabei selbst in Erscheinung zu treten.

Ähnlich verfuhr Igor Schuwalow, 55, Chef der russischen Staatsbank für Außenwirtschaft und ehemaliger Vize-Premierminister des Landes. Der Putin-Vertraute, der ebenfalls auf den internationalen Sanktionslisten steht, soll das "Waldschlössl", eine Villa am Attersee in Oberösterreich, ebenfalls über ein Liechtensteiner Vehikel gekauft haben. Spuren führen durch ein verschlungenes, internationales Konstrukt aus Briefkastenfirmen in Offshore-Steueroasen, etwa auf den britischen Jungferninseln, auch zu einer "Weitried Anstalt". Diese Liechtensteiner Gesellschaft wurde einem Bericht der dortigen Zeitung Vaterland zufolge 2005 von einem Treuhandbüro mit Sitz in der Gemeinde Triesen gegründet.

Abramowitsch und Schuwalow sind keine Einzelfälle. Auch wenn Martin Frick, Leiter des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten, sagt, "russische Kunden waren nie ein Kerngeschäft in Liechtenstein" und Oligarchen seien dort "ein vermindertes Phänomen". Dass aber auch sie seit Jahren die verschwiegenen Dienste des bekanntermaßen auf diskrete Vermögensverwaltung spezialisierten Steuerparadieses Liechtenstein dankbar nutzten, bestreitet Frick nicht. Im Gespräch mit der SZ kann aber auch er nicht beziffern, wie viel russisches Geld auf Bankkonten oder in speziellen Liechtensteiner Konstrukten wie Stiftungen, Trusts oder Anstalten steckt, deren Hintermänner und -frauen für Außenstehende kaum zu ermitteln sind. Selbst gut vernetzte Finanzexperten in Vaduz schätzen lediglich vage, es dürften "in der Summe bestimmt einigen Milliarden" sein.

Doch anders als in der Schweiz fielen die Oligarchen in Liechtenstein nie auf. Sie traten dort als Kunden auf, entfalteten aber kein weithin sichtbares, protziges Eigenleben. "Vaduz ist halt nicht St. Moritz" bringt ein Einheimischer auf den Punkt, dass der Hauptstadt, wie auch allen anderen zehn Gemeinden des Fürstentums jedweder Glamour abgeht. Ausschweifende Champagner-Partys steigen im konservativen Zwergstaat, wenn überhaupt, allenfalls im streng privaten Umfeld. Es gibt in Liechtenstein weder international angesagte Jetset-Gastronomie, noch Klatschpresse. Und, ein weiterer Unterschied zur Schweiz: Es gibt auch keine Villen, die sich reiche Russen kaufen könnten.

Liechtenstein ist angesichts der winzigen Staatsfläche von gerade einmal 160,5 Quadratkilometern äußerst restriktiv, was die Ansiedelung von Ausländern angeht. Nicht einmal Führungskräfte großer Unternehmen des Landes dürfen sich dort niederlassen; die meisten von ihnen pendeln aus der Schweiz, aus Österreich und zum Teil auch aus Deutschland zur Arbeit nach Liechtenstein. "Wohnraum ist bei uns schon jetzt knapp und kaum noch erschwinglich", sagt Außenamtschef Frick. Selbst für sehr reiche Ausländer sei es "gar nicht möglich, Grundstücke oder Immobilien in Liechtenstein zu kaufen".

Was die Anziehungskraft des Finanzplatzes aber keineswegs schmälert. Übrigens auch auf reiche Ukrainer. Der ukrainische Oligarch Kostyantin Zhevago, der 2019 wegen Geldwäsche zunächst in seinem Heimatland und dann international zur Fahndung ausgeschrieben wurde, erwarb mit der Union Bank 2013 sogar ein Geldhaus in Vaduz und hatte dort bis 2016 das Sagen. Auch Wladimir Klitschko, Ex-Boxweltmeister und Bruder des Bürgermeisters von Kiew Vitali Klitschko, lässt sein von Medien auf 100 Millionen US-Dollar geschätztes Privatvermögen von einem Liechtensteiner Family-Office verwalten.

Natürlich stammt Geld, das in Liechtenstein angelegt oder verwaltet wird, nicht zwangsläufig aus zweifelhaften Quellen. Seit sich das Fürstentum zur internationalen Zusammenarbeit in Steuerfragen bekannt hat, verliert es ohnehin allmählich seinen Nimbus als Steueroase und gewinnt international an Renommee. Auch dass sich die Regierung in Vaduz umgehend - und damit weitaus schneller als die eng verbundene Schweiz - als Reaktion auf den Ukrainekrieg der Sanktionspolitik der EU und den USA angeschlossen hat, mehrte das internationale Ansehen Liechtensteins.

Was die Überwachung der Sanktionen angeht, hat die Regierung die Verantwortung weitgehend auf die Banken und Treuhänder verlagert. Diese wurden gesetzlich verpflichtet, ihre Kundenbestände auf Namen von Oligarchen hin zu durchforsten, die von den Sanktionen betroffen sind und deren Vermögenswerte einzufrieren. Nichts darf mehr übertragen oder verkauft werden, was einem der Sanktionierten zuzurechnen ist. Das gilt auch für Treuhandkonstrukte, wo die eigentlich Begünstigten oft nicht erkennbar sind. "Die betroffenen Treuhänder müssen genau prüfen, wer die faktische Kontrolle über die betroffenen Firmen hat", so die Financial Intelligence Unit (FIU) in Vaduz, die stichprobenartige Kontrollen ankündigte.

Doch es ergeben sich in Liechtenstein auch allerhand Fragen. Was ist mit der Beteiligung des in der Schweiz lebenden, russischen Milliardärs Viktor Vekselburg am dortigen Oerlikon-Konzern, der in Balzers in Liechtenstein eine Konzerntochter für Oberflächenbeschichtung unterhält? Vekselburgs Name steht seit dem Überfall auf die Krim 2014 auf einer US-Sanktionsliste. Er soll einer der größten Oerlikon-Anteilseigner sein.

Und was ist mit den Wertgegenständen, die auch in Liechtenstein in sogenannten "Zollfreilagern" aufbewahrt werden? Das sind Hochsicherheitsbunker wie etwa in der Liechtensteiner Gemeinde Mauren, in denen reiche Menschen vom teuren Wein bis zum seltenen Oldtimer, von Gold bis zu teuren Kunstwerken allerhand Wertvolles aufbewahren lassen, zollfrei. Gerüchten zufolge nutzen auch reiche Russen diese Möglichkeit. Auch diese Gegenstände seien von den Sanktionen betroffen und dürften nicht mehr bewegt werden, heißt es. Aber wer kontrolliert?

Übrigens soll sich auch Wladmir Putin selbst Liechtensteiner Hilfe bedient haben. Nämlich bei seiner Luxusyacht "Graceful". Lange war unklar, wem das 82 Meter lange und angeblich 150 Millionen Euro teure Schiff mit Helikopter-Landeplatz und Indoor-Swimmingpool gehört. 2016 tauchte sie in den von der SZ und anderen internationalen Medien enthüllten Panama Papers auf. Bei der Verschleierung der Eigentumsverhältnisse bediente man sich eines Firmengeflechts. Und der Hilfe eines Liechtensteiner Treuhandbüros.