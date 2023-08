Schon wieder Geschichte: Das X-Logo auf dem Ex-Twitter-Hauptgebäude in San Francisco.

Nach Beschwerden von Anwohnern und Behörden lässt Elon Musk das leuchtende Logo wieder vom Twitter-Gebäude in San Francisco entfernen. Oder war das ohnehin so geplant? Man weiß es nicht.

Nachdem Elon Musk Twitter den neuen Namen X gab, hat er ein leuchtendes Logo in der Form des Buchstaben auf der Firmenzentrale in San Francisco platzieren lassen - und jetzt ist es schon wieder entfernt worden. Für die Konstruktion gab es nicht die nötigen Genehmigungen, wie die Gebäudeaufsicht der Stadt feststellte.

Einer ihrer Inspektoren beobachtete den Abbau des Logos am Montag von der Straße aus, wie aus Unterlagen der Behörde hervorgeht. Der Zugang zum Dach war ihren Inspektoren mehrfach verweigert worden. Twitter habe behauptet, das Logo sei eine befristet aufgestellte Konstruktion für ein Event. Medienberichten zufolge hatten sich Nachbarn über das grelle Licht des X-Logos beschwert.

Musk hatte die Umbenennung von Twitter in X vor gut einer Woche bekanntgegeben. Seitdem wurde das bekannte Logo mit dem blauen Vogel von der Website und aus den Smartphone-Apps entfernt - Überbleibsel der Vergangenheit als Twitter sind aber immer noch vielerorts zu finden. Musk zufolge war der Name Twitter nicht mehr passend, weil er auf Basis des Kurznachrichtendienstes eine App mit einer Vielzahl von Funktionen aufbauen wolle. Er hatte Twitter im vergangenen Oktober für rund 44 Milliarden Dollar gekauft.

Detailansicht öffnen Viele Nutzer müssen sich erst noch an das weiße X auf schwarzem Grund gewöhnen. (Foto: Chris Delmas/AFP)

Auch das App-Symbol auf den Smartphones der meisten Deutschen hat sich mittlerweile geändert: aus dem kleinen Vogel ist ein weißes X auf schwarzem Grund geworden. Einige Nutzer bemerkten das ungewohnte Logo am Montagmorgen auf ihren Handys, andere erst am Dienstag. Fest steht aber schon jetzt: Bis sich die Menschen an die neue Optik gewöhnt haben, dürfte es noch ein Weilchen dauern.