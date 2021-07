Von Katharina Kutsche

Tittling in Niederbayern ist normalerweise kein Ort, der in den überregionalen Nachrichten auftaucht. Doch Mitte Mai erregte die 4200-Seelen-Gemeinde überregional Aufmerksamkeit. Unbekannte waren in das Rathaus eingebrochen und hatten einen 200 Kilogramm schweren Tresor geklaut. Sie seilten ihn aus einem Fenster ab und transportierten ihn weg. Eine ärgerliche, aber spektakuläre Aktion. Die zuständige Polizei in Passau sucht immer noch Augenzeugen.