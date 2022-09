Von Dieter Sürig

Es gab tatsächlich diesen Moment im All, in dem sich der deutsche Astronaut Matthias Maurer wie in einem Hollywood-Film fühlte: "Da hat uns die Nasa nachts angefunkt, dass wir in ein paar Stunden Gefahr laufen, mit Weltraumschrott zu kollidieren", erzählt er. Das war drei Tage nach seiner Ankunft auf der Raumstation ISS im November 2021. Russland hatte einen eigenen Satelliten abgeschossen, die Trümmerteile bedrohten die ISS. "Wir alle hatten unseren 'Gravity'-Moment dort oben", sagt Maurer in Anspielung auf den Film, in dem Sandra Bullock und George Clooney als Astronauten im Erdorbit Trümmer eines russischen Satelliten um die Ohren fliegen. Maurer musste aus Sicherheitsgründen wieder zurück in die Space-X-Kapsel, mit der er gekommen war. Alles verlief glimpflich, "unsere größte Sorge war eigentlich, dass unsere Mission schon wieder zu Ende sein könnte".