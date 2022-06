Interview von Inga Rahmsdorf

Andreas Kieling ist als Jugendlicher aus der DDR geflohen, hat eine Ausbildung zum Matrosen und eine zum Förster gemacht, bevor er einer der bekanntesten deutschen Tierfilmer wurde. Oft ist Kieling monatelang draußen in der Wildnis unterwegs, hat Bären in Alaska, Berggorillas in Afrika und Wildkatzen in der Eifel gefilmt und ist mit Haien vor Australien getaucht. Der 62-Jährige sitzt gut gelaunt in der Sonne auf seinem Hof in der Eifel.