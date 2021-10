Terence Blanchard ist der erste schwarze Komponist, dessen Werk an der Metropolitan Opera in New York aufgeführt wurde. Ein Gespräch über Jazz, seine musikalische Familie und darüber, was die "Black Lives Matter"-Bewegung für ihn bedeutet.

Interview von Thomas Fromm und Kathrin Werner

Terence Blanchard sieht müde aus, obwohl es erst Nachmittag ist bei ihm in New York. Aber gestern Abend ist es spät geworden, sie haben nach der Aufführung seiner Oper "Fire Shut Up in My Bones" noch ein bisschen gefeiert. Der 59-Jährige, der aus New Orleans stammt, ist der erste schwarze Komponist, dessen Werk es auf die Bühne der Metropolitan Opera geschafft hat - trotz ihrer 138-jährigen Geschichte inmitten einer diversen Stadt wie New York. Für Blanchard ist das gleich mehrfach ein Durchbruch - er ist schließlich eigentlich Jazzer.