Von Thomas Fromm und Max Hägler

Es ist gar nicht schwer, in diesem Gerichtssaal aufzufallen. An einem Ort, an dem fast alle immer schwarz tragen, ist ja jeder Farbtupfer schon eine Extravaganz. Die Anwältinnen und Anwälte in ihren dunklen Roben und weißen Hemden, der Richter, die Staatsanwälte und die Schöffen - alle in schwarz-weiß, was sich gar nicht so schlecht macht in diesem hell vertäfelten Gerichtssaal im Keller der Justizvollzugsanstalt München Stadelheim.