Neue App BeReal:Ein Foto posten, und zwar jetzt

Das neue soziale Netzwerk BeReal fordert Nutzer täglich dazu auf, innerhalb von zwei Minuten ein Selfie hochzuladen. So will es sich vom inszenierten Hochglanz-Leben auf Instagram abheben. Ist das die neue Authentizität?

Von Patrizia Tensing

Das Handy vibriert. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung: "! Zeit für BeReal. ! Du hast zwei Minuten Zeit, um dein BeReal zu posten und zu sehen, was deine Freunde machen." Diese Forderung kommt von BeReal, einem neuen sozialen Netzwerk, das seit einigen Wochen den deutschen Markt erobern will. Dabei betont die App ihre Andersartigkeit: "Kein weiteres Social Media" heißt es etwas ungelenk in der Eigenbeschreibung in den App-Stores.