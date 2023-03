Interview von Martin Suter

Starökonom Nouriel Roubini ist bekannt dafür, düstere Vorhersagen für die Zukunft zu treffen. Das hat ihm den Spitznamen "Dr. Doom" (Dr. Untergang) eingebracht. In der aktuellen Krise mehrerer Banken und dem Aktieneinbruch bei der Schweizer Großbank Credit Suisse sieht Roubini Anzeichen für eine neue Wirtschaftskrise.

Die Credit Suisse, eine der beiden Schweizer Großbanken, kam diese Woche unter starken Druck. Darauf hat ihr die Nationalbank einen Notkredit von bis zu 50 Milliarden Franken bereitgestellt. Ist nun alles in Butter?

Natürlich ist die Absicherung durch die Nationalbank hilfreich zur Beruhigung der Märkte. Aber sie löst das fundamentale Problem nicht. Die Credit Suisse ist für ein Land von der Größe der Schweiz zu groß, als dass man sie untergehen lassen könnte. Sie ist zugleich zu groß, um zu scheitern, und zu groß, um gerettet zu werden. Die USA sind eine Volkswirtschaft von 20 Billionen Dollar, und die Notenbank hat das Geld, um die kleine Silicon Valley Bank oder andere zu stützen. Aber schon nur die Sicherung der Credit Suisse braucht sechs Prozent des Bruttosozialprodukts der Schweiz. Wenn die Bank eine vollständige Rettung benötigen würde, hätte die Nationalbank nicht genug Geld dafür.

Was schlagen Sie vor?

Man muss die Bank in drei Teile spalten, wie das vom Management bereits angepeilt wurde. Die Credit Suisse ist zu groß. Und die Schwäche eines Teils, zum Beispiel der Investmentbank, schädigt die guten Teile, also die Geschäftsbank und die Vermögensverwaltung für institutionelle Anleger und Private. Je schneller die Bank aufgespalten oder verkauft wird, desto besser.

Geben Sie der neuen Investmentbank der Credit Suisse eine Chance?

Ich weiß nicht. Die erste Sorge für die Schweiz sollte sein, dass die Credit Suisse als Geschäftsbank solide bleibt, mit guten Einlagen und gesunden Krediten. Damit allein wäre sie keine weltweite Finanzinstitution, aber warum sollte sie dieses systemische Risiko auf sich nehmen?

Mit dem klingenden Namen Credit Suisse First Boston könnte sie vielleicht an den großen Finanzmärkten punkten.

Ich bezweifle, dass der Versuch einer Wiederbelebung der Traditionsmarke First Boston Sinn macht in einer Welt mit sehr vielen aggressiven und erfolgreichen Investmentbanken. Die Investmentbank bildete ja einen der Schwachpunkte der Credit Suisse. Es gab Skandale, Fehler und Missmanagement. Sogar die erfolgreichen Sparten in der Vermögensverwaltung sind am Bluten wegen des Risikos, dass die ganze Bank untergehen könnte. Guthaben werden abgezogen, letztes Jahr 100 Milliarden Franken. Und nun erhält die Bank eine Rettungsleine von 50 Milliarden. Blutet die Bank weiter, werden die Schwierigkeiten wachsen. Die Credit Suisse sollte die Rettungsleine dazu verwenden, die Bank aufzuteilen und weniger systemrelevant zu machen.

Halten Sie die Probleme der Credit Suisse heute für schlimmer als jene der UBS von 2008?

Damals litten die UBS und andere Banken unter dem Kreditrisiko schlechter Hypotheken und toxischer Derivative. Diesmal stammt das Risiko - in den USA zumindest - von den unterschiedlichen Laufzeiten und Erträgen von Anleihen. Wenn wir jedoch im Kampf gegen die Inflation eine harte Landung erleben, werden sehr bald Kreditrisiken hinzukommen, die jenen von 2008 ähneln. Wir müssen das verhindern.

Für wie wichtig halten Sie die Forderung nach strengeren Regulierungen?

Nach der weltweiten Finanzkrise von 2008 geschah zweierlei: Erstens wurden die Banken stärker reguliert und mussten über mehr flüssiges Geld verfügen. Zweitens wanderten Risiken von den Banken ab zu anderen Finanzinstitutionen, also Schattenbanken, Hedge Funds, Privatkapitalgesellschaften. Zudem nahm die Verschuldung von Unternehmen drastisch zu. Über der Sorge um Kreditrisiken wurde die Gefahr von Laufzeitrisiken übersehen. Sie bekümmerten niemanden. Wie immer führt man den vergangenen Krieg. Jetzt müssen wir die Lektion erneut lernen.

Als Ursache für den Zusammenbruch der zwei US-Banken wird neben Missmanagement vor allem die jahrelange Tiefzinspolitik der Notenbank aufgeführt, gefolgt von einem extrem steilen Zinsanstieg in den vergangenen Monaten. Was stimmt an dieser Analyse?

Natürlich führte das leichte Geld zu riesigen Blasen bei allen Anlagen, von Aktien über Obligationen bis Rohwaren. Das Geld war zu billig, es wurde riskant investiert, und jetzt ist die Party vorbei. Dieser Teil der Story stimmt. Aber gleichzeitig gingen einzelne Institutionen vermeidbare Risiken ein, indem sie das Missverhältnis von Laufzeit und Erträgen bei Anleihen ignorierten. Das war selbst verschuldet.

Hat der Einlagensicherungsfonds der USA mit seiner Einlagengarantie für zwei gestrauchelte US-Banken letztlich die Tech-Industrie aus der Not gerettet?

Ich verstehe, dass die Einlagen der Silicon Valley Bank gesichert werden mussten, denn Tech-Firmen waren auf ihr Geld angewiesen, um weiterbestehen zu können. Die Signature Bank jedoch brach zusammen, weil sie idiotischerweise ins Feld der Kryptowährungen vorstieß. Darüber war zuvor schon Silvergate Capital gestolpert. Dies war ein Fehler der Banken, und deshalb ist jetzt ein riesiges moralisches Risiko entstanden. Wenn eine Bank weiß, dass alle Einlagen ohne Obergrenze gesichert sind, wird sie überhöhte Risiken eingehen. Breitet sich dieses moralische Risiko auf den übrigen Finanzsektor aus, ist das ein sehr ernstes Problem.

Lässt sich überhaupt Sicherheit herstellen bei diesen riesigen Finanzinstituten - oder muss am Ende immer der Staat einschreiten?

Nach der großen Finanzkrise wurden die Kapitalisierungsanforderungen erhöht und die Banken dazu verpflichtet, Pläne für ihre geregelte Schließung zu entwerfen. Aber wenn man zum Beispiel bei der Credit Suisse glaubt, mit solchen Plänen ließen sich im Fall eines Zusammenbruchs systemische Auswirkungen vermeiden, dann ist das illusionär. Sogar der Kollaps der Silicon Valley Bank hatte weltweite Auswirkungen.

Wäre es aus großer Höhe betrachtet nicht gut, Zusammenbrüche zuzulassen, um der Marktdisziplin zum Durchbruch zu verhelfen?

Ich glaube an Marktdisziplin. Aber wenn eine große Institution kollabiert, entstehen Risiken für das ganze System. Der Kollaps von Lehman Brothers 2008 führte zu einer weltweiten Rezession, es drohte eine grosse Depression, und deshalb musste eingeschritten werden. Die Lösung liegt in Institutionen, die nicht zu groß sind, um untergehen zu können. In den USA, in Europa und in der Schweiz haben wir einen Exzess von Bankenaktivität mit Giganten, die sich nicht retten lassen, aber auch nicht untergehen dürfen. Dieses Problem ist noch ungelöst.

In Ihrem neuen Buch "Megathreats" beschreiben Sie die zehn größten Bedrohungen der Menschheit. Passt dazu auch das, was sich diese Woche im Finanzsektor ereignete?

In mehreren Kapiteln beschreibe ich den Zusammenhang des billigen Gelds mit Vermögensblasen, mit Verschuldung und Inflation. Ich habe speziell davor gewarnt, dass Inflation zu höheren Zinsen führt und diese wiederum Schuldenfallen stellen. In einer hoch verschuldeten Welt wird die wirtschaftliche mit der preislichen Stabilität zunehmend unvereinbar.

Hat die Wahrscheinlichkeit einer Stagflation mit stagnierender Wirtschaft und beharrlicher Inflation zugenommen?

Deutlich. Nach den Ereignissen der vergangenen Woche ist die zuvor schon prekäre Lage noch gefährlicher geworden. Weil sich die Inflation hartnäckig hält, erhöhen die Zentralbanken weiterhin die Zinsen. Damit wächst das Risiko der finanziellen Instabilität noch mehr. Eine harte Landung der Wirtschaft und Finanzmärkte wird unvermeidlich.

Wann kippen wir in die Rezession?

Noch für dieses Jahr sehe ich in hoch entwickelten Volkswirtschaften eine Rezession voraus, verbunden mit Bankenkrisen und weiteren Korrekturen am Aktienmarkt.

Sie reden so negativ - kein Wunder, dass man Sie Dr. Doom nennt. Wie kann einem Untergangspropheten das Leben noch Spaß machen?

Ich bin nicht Dr. Doom, ich bin Dr. Realist. In meinem Buch schreibe ich nicht vom Einschlag eines Asteroiden auf der Erde oder von der Machtübernahme durch Außerirdische. Ich schreibe darüber, was alle als wirtschaftliche, finanzielle und nicht finanzielle Risiken anerkennen. Ich nenne sie Mega-Bedrohungen. Die Financial Times spricht von "Poly-Krisen", bei denen sich wirtschaftliche und nicht wirtschaftliche Krisen überlagern. Als ich im Dezember auf einem Podium des Weltwährungsfonds auftrat, stimmte mir die Direktorin Kristalina Georgieva zu und sprach von einem "Zusammenfluss von Katastrophen", den es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben habe. In Davos sah ein Risikobericht des Weltwirtschaftsforums das "turbulenteste Jahrzehnt" seit langem voraus. Wie man es nennt, ist nicht wichtig. Alle sagen dasselbe.

Ihre düsteren Prognosen gehen aber besonders weit.

Ich bin in guter Gesellschaft. Niemand bestreitet die von mir beschriebenen Gefahren: Krieg zwischen Großnationen, Klimawandel, Pandemien, Arbeitsplatzverluste durch künstliche Intelligenz, Bedrohung der Demokratie, Deglobalisierung und Protektionismus, wirtschaftliche und finanzielle Krisen. Dies sind reale Risiken. Wer sie bestreitet, wiegt sich in Illusionen.

Wo sehen Sie wirksame Gegenkräfte, die positive Auswirkungen haben könnten?

Hauptsächlich in der Technologie. Technische Innovationen wirken deflationär, weil sie das Angebot erhöhen. Sie steigern das potenzielle Wachstum. Sie schaffen aber auch Probleme, indem sie große Arbeitslosigkeit auch für Qualifizierte mit sich bringen. Dank maschinellem Lernen, Robotern, Automatisierung und künstlicher Intelligenz haben wir vielleicht einmal zehn Prozent Wachstum, aber auch acht Prozent Arbeitslosigkeit. Dies wird die Ungleichheit verstärken. Den obersten zehn Prozent, denen auch die neuen Maschinen gehören, wird es gut gehen. Für viele andere wird es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben. Dabei geht die Würde der Arbeit verloren, ebenso wie die politische Stabilität. Die Nebeneffekte können düster werden, doch allein Technologie hilft gegen die Großbedrohungen weiter.