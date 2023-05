Energieschock drückt Deutschland in Rezession

Von Alexander Hagelüken

Die deutsche Wirtschaft ist nach neuen Daten in den ersten drei Monaten dieses Jahres erneut geschrumpft. Die durch den Krieg in der Ukraine rasant gestiegenen Energiepreise und die Teuerung insgesamt drücken seit Längerem auf die Konjunktur. Aktuell sind die wirtschaftlichen Perspektiven der Industrie schlecht. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag meldet, nahm das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal dieses Jahres um 0,3 Prozent ab. Damit revidieren die Statistiker eine frühere Meldung.

Weil die Wirtschaft auch im letzten Quartal 2022 geschrumpft war, befindet sich die Bundesrepublik damit in einer sogenannten technischen Rezession. So etwas kommt selten vor. Ökonomen sprechen von einer technischen Rezession, wenn das Bruttoinlandsprodukt zwei Quartale in Folge abnimmt. Sie grenzen diese Art Rezession damit von schwereren Wirtschaftseinbrüchen ab, die noch seltener vorkommen. Der letzte schwere Einbruch kam durch den Ausbruch der Corona-Pandemie 2020. Davor hatte die Bundesrepublik einen zehnjährigen Boom erlebt.

Wenn das Bruttoinlandsprodukt wie jetzt abnimmt, bedeutet das am Ende weniger Einkommen für die Bundesbürger. In einer Rezession sind die Unternehmen auch zurückhaltender damit, neue Leute einzustellen. Tendenziell steigt die Arbeitslosigkeit. Diesem negativen Effekt wirkt zur Zeit aber entgegen, dass die Firmen wegen der Alterung der Gesellschaft Personalmangel haben und teils hängeringend nach Arbeitskräften suchen.

Für das ganze Jahr 2023 erwarten die meisten Konjunkturforscher derzeit ein leichtes Plus. Allerdings sind die Aussichten zunehmend trübe. So machen den Verbrauchern die hohen Preise nach wie vor zu schaffen. Die Inflation hatte sich zuletzt zwar etwas abgeschwächt. Die jährliche Teuerung lag im April mit 7,2 Prozent aber immer noch auf ungewöhnlich hohem Niveau. Die privaten Konsumausgaben gingen im ersten Quartal um 1,2 Prozent zurück, melden die Statistiker. Dabei gaben die Verbraucher sowohl für Nahrungsmittel und Getränke als auch für Bekleidung und Schuhe sowie für Einrichtungsgegenstände weniger aus. Die Deutschen kauften auch weniger Autos, was mit der Reduzierung der Prämien für Elektrofahrzeuge und dem Wegfall der Prämien für Plug-in-Hybride zu tun haben dürfte.

Positive Impulse kamen nach Angaben der Statistiker zu Jahresbeginn von den Investitionen. Gerade am Bau lief es wegen des milden Winters besser als erwartet. Auch die Exporte nahmen zu. Allerdings werden dort die Perspektiven düsterer. So hat sich die Stimmung in der für Deutschland besonders wichtigen Exportindustrie merklich verschlechtert. Die Export-Erwartungen sind im Mai auf 1,8 Punkte gefallen, von 6,5 Punkten im April, meldet das Ifo-Institut. Das ist der niedrigste Wert seit über einem halben Jahr. "Die weltweiten Zinserhöhungen schlagen langsam auf die Nachfrage durch", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Der deutschen Exportwirtschaft fehlt die Dynamik."

Auch in der gesamten deutschen Wirtschaft hat sich die Stimmung im Mai erstmals seit Längerem verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima fiel, nachdem es zuvor sechs Monate in Folge gestiegen war. Auch die aktuelle Lage schätzen die befragten Firmen als weniger gut ein. Gerade in der Industrie hat sich das Geschäftsklima merklich verschlechtert, am Bau ging es ebenfalls zurück.

Die Bundesbank macht Hoffnung, dass sich die Konjunktur im Frühjahr verbessert. "Im zweiten Quartal dürfte die Wirtschaftsleistung wieder leicht ansteigen", heißt es im neuen Monatsbericht. Die Lieferengpässe lösten sich langsam auf, die Industrie habe ein großes Polster von Aufträgen. Außerdem sinken die Energiepreise bereits seit längerem. Die Bundesregierung erwartet wie die führenden Konjunkturinstitute für das Gesamtjahr 2023 ein leichtes Wachstum. Nächstes Jahr werde die Wirtschaftsleistung dann mit 1,6 Prozent stark wachsen, so die Prognose.