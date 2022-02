Das Fahrrad ist in Deutschland erfunden worden, doch mittlerweile wird kein einziges mehr vollständig hier produziert. Nach dem Lieferschock will Rose Bikes die Produktion nun zurückholen. Doch so einfach ist das nicht.

Von Michael Kläsgen

Thorsten Heckrath-Rose will so einen Liefer-GAU nicht noch mal erleben: das Chaos in den Lagerhallen, die fehlenden Einzelteile, die peinliche Notwendigkeit, Kunden vertrösten zu müssen. Weil der Rahmen noch irgendwo in Asien in einem Container feststeckt. Oder die Akkus wegen eines Lockdowns in Fernost gar nicht erst produziert wurden. Oder weil die Schaltung aus Japan wer weiß wo abgeblieben ist.