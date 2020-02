Das ist eines der Fotos, die in der Firma Pro Ovo in Österreich aufgenommen worden sein sollen. Sie alle zeigen Eier voller Schimmel, Maden, Fäulnis.

Am schlimmsten sei der Geruch. Er steche in der Nase, beiße im Rachen, manchmal zwinge er einen zum Würgen. Jedes Mal, wenn der Whistleblower an den Gestank denkt, fasst er sich an die Nase. Als würde das helfen.