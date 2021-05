Von Kathrin Werner

Der Mensch ist seinem Wesen nach ganz simpel - zumindest, wenn man Ray Dalio glaubt. "Jeder hat Stärken und Schwächen", sagt er. "Wir sind alle wie Lego-Sets, die aus verschiedenen Eigenschaften wie Kreativität, Zuverlässigkeit und unseren unterschiedlichen Vorlieben zusammengesetzt sind." Sobald man weiß, welche Attribute im höchstpersönlichen Lego-Set stecken, sei es viel einfacher herauszufinden, was man mit sich selbst anstellen soll und wie man bekommt, was man will.