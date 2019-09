Simone Brandlmeier, die Lebensgefährtin von Ottfried Fischer, 65, kümmert sich rührend um den Schauspieler und Kabarettisten, der an Parkinson erkrankt und vor zwei Jahren von München in seine Heimat nach Passau gezogen ist. "Ottfried, an Knödl?", fragt sie ihn nach dem Interview bei der Brotzeit. "Ja." "Senf?" "Naa." Später: "Magst noch a Fleischpflanzl, Ottfried?" "Ja." Noch später: "Ottfried, was magst denn noch, sag mir's?" Beim Zuprosten danach winkt er ab: "Wir haben Wlan, da brauchen wir nicht selber anstoßen, das geht automatisch."

SZPlus