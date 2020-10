Von Julian Erbersdobler und Ania Kozlowska

Saskia mag Fragezeichen. Gleich in ihrer ersten Nachricht auf der Chat-Plattform Funflirt schreibt sie: "bist du denn auch gern selbst in der küche?" Später: "ein abenteuer?! klingt gut! was genau stellst du dir da vor?!" Ein anderes Mal: "schock oder was? hab ich dir die sprache verschlagen?" Saskia schreibt immer alles klein. Sie ist neugierig. Ein gutes Zeichen - oder?