An diesem Gründonnerstag kurz nach Mitternacht - viele haben das Ereignis vermutlich verschlafen - ist ein Stück bundesdeutscher Geschichte zu Ende gegangen. Diese Geschichte begann am 1. September 1961, erreichte 1996 ihren Höhepunkt und ging, man muss es leider so sagen, nach der Jahrtausendwende langsam, aber stetig ihrem Ende zu.

Fast 63 Jahre lang wurden in Deutschland allabendlich Kisten mit Briefen in Flugzeuge geladen und quer durch die Republik transportiert. Der inzwischen verstorbene CSU-Politiker Richard Stücklen war Anfang der Sechzigerjahre Postminister - so etwas gab es zu Zeiten, als Briefe verschicken noch eine staatliche Aufgabe war. Stücklen unterzeichnete einen Vertrag mit der Lufthansa und schuf damit das Nachtluftpostnetz.

1996, in jenem Jahr, in dem das höchste Volumen der nächtlichen Luftpost erreicht wurde, beförderten die Flugzeuge 430 Tonnen Briefe - jeden Tag wohlgemerkt. Unterstellt man, dass die meisten Briefe zwischen 20 und 50 Gramm wiegen, dann flogen damals grob überschlagen zwischen zehn und zwanzig Millionen davon durch die Nacht. 1996 gehörten 26 Flugzeuge verschiedener Fluggesellschaften zur Flotte der Post. Die Lufthansa stieg 2008 aus dem Brieftransport aus. Nach und nach reduzierte sich die Flotte auf nur noch sechs Maschinen, die jede Nacht 53 Tonnen Post transportieren.

Detailansicht öffnen Bei den Jets, die die Briefe bis zuletzt durch Deutschland transportiert haben, handelt es sich übrigens nicht um Frachtmaschinen, sondern um normale Passagierflugzeuge. (Foto: Soeren Stache/dpa)

Doch auch damit ist nun Schluss. Die Post hat ihr Nachtflugpostnetz eingestellt. In der Nacht zu Donnerstag hoben Flugzeuge der Airlines Eurowings und Tui Fly letztmalig auf den Strecken Stuttgart-Berlin, Hannover-München und Hannover-Stuttgart in beide Richtungen ab.

Es sei angesichts der Klimakrise nicht mehr zu rechtfertigen, dass Briefe innerhalb Deutschlands per Flugzeug transportiert werden, sagt Marc Hirschfeld, der Chef der Brief- und Paketsparte beim Postkonzern DHL. Künftig, so heißt es von der Post, werden die Briefe auf den drei oben genannten Fernstrecken von Lkw gefahren. Auch das verursacht klimaschädliche Abgase, aber eben nicht so viele. Die Post sagt, durch den Verzicht auf den Lufttransport sinke der CO₂-Ausstoß pro Brief um 80 Prozent.

Künftig hat die Post das Recht auf Trödeln

Die Klimabilanz aufzubessern, so gut das für das Image sein mag, ist aber nur ein Grund für die Entscheidung des Unternehmens. Mindestens genauso wichtig war es für die Post, Kosten zu sparen und einen Transportweg aus dem Portfolio zu nehmen, der ohnehin drastisch an Bedeutung verloren hatte. Nur noch etwa drei Prozent der Briefmenge, die täglich in Deutschland verschickt wurde, entfiel auf die innerdeutsche Luftpost.

Und das ist da noch die Sache mit dem Recht auf Trödeln, wenn man es salopp ausdrückt. Denn die Bundesregierung arbeitet gerade an einem neuen Postgesetz. Es sieht vor, dass sich die Post mit dem Zustellen der Briefe länger Zeit lassen darf.

Bisher lautet die Regelung: Mindestens 80 Prozent der innerhalb Deutschlands verschickten Standardbriefe müssen am folgenden Werktag ankommen, mindestens 95 Prozent nach zwei Werktagen. Das klappt auch jetzt schon nicht immer. Mehr als 40 000 Beschwerden über verspätete Briefe gingen im vergangenen Jahr bei der Bundesnetzagentur ein.

Die Bundesregierung will die Post entlasten: Künftig soll es genügen, wenn die 95-Prozent-Quote bis zum dritten Werktag eingehalten wird und 99 Prozent der Briefe ihren Empfänger spätestens am vierten Werktag erreichen. Die weniger strengen Zustellungsfristen kann die Post auch ohne die teuren Flüge erreichen. Und überhaupt: Trotz all der Klagen über die nur schleppend verlaufende Digitalisierung in Deutschland, sind Briefe inzwischen zu einem großen Teil durch E-Mails oder andere Formen der Online-Kommunikation ersetzt worden. Dafür werden immer mehr Pakete verschickt. Der Gesetzentwurf der Regierung ist auch eine Antwort auf diese Entwicklung.

Richard Stücklen übrigens, der Postminister, der das Nachtluftpostnetz etablierte, wurde Jahre später noch wegen einer anderen Sache berühmt. 1984 war das, Stücklen war inzwischen Bundestagsvizepräsident und hatte einer grünen Abgeordneten das Mikrofon abgestellt. Ein junger Abgeordneter namens Joschka Fischer war deswegen außer sich und brachte das wie folgt zum Ausdruck: "Mit Verlaub Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch". Man kann Stücklen nicht mehr fragen, aber vermutlich hätte es ihm auch gereicht, als langjähriger Abgeordneter und Erfinder der Postflüge in die Geschichte einzugehen.