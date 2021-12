Von Clara Thier

Ende des Jahres in dem Bewusstsein shoppen zu gehen, dass wir in Deutschland bereits am 5. Mai alle uns zustehenden Ressourcen aufgebraucht haben, kann ziemlich makaber wirken. Dabei sollen Geschenke doch etwas Gutes sein, im besten Fall nicht nur für die Beschenkten, sondern auch für die Mitwelt. Wer an Weihnachten etwas bewusster konsumieren möchte, sollte sich nicht vom schlechten Gewissen lähmen oder von falschen Versprechungen in die Irre führen lassen. Genauso muss niemand verzweifelt nur noch Bambuszahnbürsten in Zeitungspapier verpacken. Denn es gibt viele Möglichkeiten, um anders und besser zu schenken.